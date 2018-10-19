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"Продовжують сходити з розуму": дівчина зробила екстремальне фото заради лайків

STYLERЖиття    19.10.2018 - 11:35
Фото: Колаж РБК-Україна
Фото: Колаж РБК-Україна

Знімок вона опублікувала у своєму Instagram

В мережі опублікували черговий знімок, де дівчина зависає на даху будинку. Фото було опубліковано в Instagram-stories користувача і підписано: "Слабо/не слабо". Про це на сторінці в Facebook повідомляє dtp.kiev.ua.

"У Києві на висотках діти продовжують сходити з розуму, намагаючись отримати якомога більш екстремальні фото і як можна більше лайків. Нагадуємо, що дані заняття смертельно небезпечні і вимагають втручання батьків. Ми актуалізували цю тему, займемося нею з телеканалами з наступного тижня", - написано в пості.

&quot;Продовжують сходити з розуму&quot;: дівчина зробила екстремальне фото заради лайків

Користувачі вже практично не дивуються таким подіям, однак деякі стверджують, що саме такі пости провокують дітей йти на "нові подвиги", так як вони додають популярності:

&quot;Продовжують сходити з розуму&quot;: дівчина зробила екстремальне фото заради лайків

Скриншот коментарів: (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Раніше вже повідомлялося про подібний випадок. В мережі опублікували знімок, на якому дівчина по імені Ілона зависає на даху житлового комплексу Зарічний в Києві.

Ми писали, що у Харкові під час виконання ремонтних робіт чоловік впав з даху будівлі.

А також про те, що у Львівській області автомобіліст наїхав на 9-річну дитину і влетів у стовп.

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