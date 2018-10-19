"Продовжують сходити з розуму": дівчина зробила екстремальне фото заради лайків

Фото: Колаж РБК-Україна

Знімок вона опублікувала у своєму Instagram

В мережі опублікували черговий знімок, де дівчина зависає на даху будинку. Фото було опубліковано в Instagram-stories користувача і підписано: "Слабо/не слабо". Про це на сторінці в Facebook повідомляє dtp.kiev.ua.

"У Києві на висотках діти продовжують сходити з розуму, намагаючись отримати якомога більш екстремальні фото і як можна більше лайків. Нагадуємо, що дані заняття смертельно небезпечні і вимагають втручання батьків. Ми актуалізували цю тему, займемося нею з телеканалами з наступного тижня", - написано в пості.

Користувачі вже практично не дивуються таким подіям, однак деякі стверджують, що саме такі пости провокують дітей йти на "нові подвиги", так як вони додають популярності:

Скриншот коментарів: (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Раніше вже повідомлялося про подібний випадок. В мережі опублікували знімок, на якому дівчина по імені Ілона зависає на даху житлового комплексу Зарічний в Києві.

Ми писали, що у Харкові під час виконання ремонтних робіт чоловік впав з даху будівлі.

А також про те, що у Львівській області автомобіліст наїхав на 9-річну дитину і влетів у стовп.

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