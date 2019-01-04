"Романтик, блін": у Черкасах горе-злодій проковтнув каблучку з діамантами (відео)

Фото: колаж РБК-Україна

Зловмисником виявився 30-річний місцевий житель

У Черкасах поліцейські затримали злодія, який хотів поцупити з ювелірного магазину перстень з діамантами за 30,5 тисяч гривень. Зловмисник спочатку намагався вибігти з приміщення, але, побачивши охоронця, вирішив заховати "здобич" і просто проковтнув коштовність. Про це в п'ятницю, 4 січня, повідомили у прес-службі патрульної поліції Черкаської області на сторінці в соцмережі Facebook.

Правоохоронці затримали горе-грабіжника на місці злочину.

Як розповіли в поліції, чоловік, який під виглядом звичайного покупця попросив продавця-консультанта показати йому кільце, а потім понадіявся на свої швидкі ноги і "винахідливість", виявився місцевий житель, 1988 року народження.

Відео: facebook.com/cherkasypatrulpolice

Коли на місце прибули патрульні, чоловік "виплюнув" каблучку і визнав, що вчинив крадіжку, бо у нього не було грошей.

"На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, а затриманого доставили в міський відділ поліції для з'ясування всіх деталей за фактом", - йдеться в повідомленні.

Скрін: facebook.com/cherkasypatrulpolice

У коментарях користувачі мережі сперечаються, чи варто було заради кільця для коханої йти на злочин:

"Яка б не була ціна каблучки, вона не варта такої ганьби. Романтик, блін. Шкода хлопця, відверто шкода за його вчинок. Може, це був єдиний подвиг для коханої? Якщо любов, то і кільця не треба. Чому б не заробити на простенькою чесною працею?"

Скрін коментарів: facebook.com/cherkasypatrulpolice

"А мені не шкода. Нехай йде працювати, а романтику можна і квітами, свічками, вином зробити"...

Скрін коментарів: facebook.com/cherkasypatrulpolice

Як повідомлялося раніше, в Голосіївському управлінні поліції стався цікавий випадок. Чоловік вкусив поліцейського, щоб допомогти звільнити свого друга, якого затримали правоохоронці.

Нагадаємо, раніше в Норвегії в місті Тронхейм грабіжник застряг в чужому автомобілі при спробі крадіжки. Потрапивши у безвихідне становище, він був змушений кликати на допомогу поліцію.

Також ми писали про те, що в Києві в Дарницькому районі в новобудові мешканці будинку намагалися затримати квартирних злодіїв до приїзду поліції, однак ті влаштували бійку з застосуванням газового балончика.