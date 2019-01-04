"Романтик, блин": в Черкассах горе-вор проглотил кольцо с бриллиантами (видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

Злоумышленником оказался 30-летний местный житель

В Черкассах полицейские задержали вора, который хотел утащить из ювелирного магазина кольцо с бриллиантами за 30,5 тысяч гривен. Злоумышленник сначала пробовал выбежать из помещения, но при виде охранника решил спрятать "добычу" и просто проглотил драгоценность. Об этом в пятницу, 4 января, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Черкасской области на странице в соцсети Facebook.

Правоохранители задержали горе-грабителя с поличным.

Как рассказали в полиции, злоумышленником, который под видом обычного покупателя попросил продавца-консультанта показать ему кольцо, а потом понадеялся на свои быстрые ноги и "изобретательность", оказался местный житель, 1988 года рождения.

Видео: facebook.com/cherkasypatrulpolice

Когда на место прибыли патрульные, человек "выплюнул" кольцо и признал, что совершил кражу, потому что у него не было денег.

"На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу, а задержанного доставили в городской отдел полиции для выяснения всех деталей по факту", - говорится в сообщении.

Скрин: facebook.com/cherkasypatrulpolice

В комментариях пользователи сети спорят, стоило ли ради кольца для любимой идти на преступление:

"Какая бы ни была цена кольца, она не стоит такого позора. Романтик, блин. Жаль парня, откровенно жаль за его поступок. Может, это был единственный подвиг для любимой? Если любовь, то и кольца не надо. Почему бы не заработать на простенькою честным трудом?"

Скрин комментариев: facebook.com/cherkasypatrulpolice

"А мне не жалко. Пусть идет работать, а романтику можно и цветами, свечками, вином сделать"...

Скрин комментариев: facebook.com/cherkasypatrulpolice

Как сообщалось ранее, в Голосеевском управлении полиции произошел интересный случай. Мужчина укусил полицейского, чтобы помочь освободить своего друга, которого задержали правоохранители.

Напомним, ранее в Норвегии в городе Тронхейм грабитель застрял в чужом автомобиле при попытке кражи. Попав в безвыходное положение, он был вынужден звать на помощь полицию.

Также мы писали о том, что в Киеве в Дарницком районе в новострое жители дома пытались задержать домушников до приезда полиции, однако те устроили драку с применением газового баллончика.