"Яндекс - дура": у Росії поширюють фейк про "смерть" Порошенко

Петро Порошенко (фото: dsns.gov.ua)

Пошуковик "Яндекс" видавав відомості про те, що президент нібито помер 11 грудня 2018 року

Російський пошуковик "Яндекс" на деякий час "поховав" Петра Порошенка.

Так, нещодавно користувачі мережі звернули увагу на те, що якщо набрати в графі пошуку прізвище президента України, то "Яндекс" видає дані "Вікіпедії" (теж російської) з позначенням дати смерті Порошенка.

При цьому, як видно на скрінах верхнього правого кута сторінки "Яндекса", смерть Петра Олексійовича датована 11 грудня.

Скріншот (twitter.com)

Швидше за все, помилка виникла через те, що сторінка про президента в "Вікіпедії" була відредагована якимось не дуже розумним росіянином (як відомо, "Вікіпедію" можуть редагувати всі користувачі Інтернету). Звичайно ж, адміністратори енциклопедії зразу виправили запис, але заборонений в Україні "Яндекс" не встиг оновити віджет і врахувати змін. У даний момент помилка в пошуковій системі вже виправлена.

Скріншот (yandex.ru)

Тим часом у мережі розгорілися справжні баталії.

"Ох, ватнічки закукарікали", - прокоментував фейк один з юзерів.

"Яндекс - дура", - написав інший.

Скріншот (twitter.com)

"Сон Путіна! Тільки це може врятувати Росію від ганьби і розвалу!" - написав Борис Баршай.

"З Путярою поплутали!" - припустив Володимир Тарасов.

Скріншот (facebook.com)

До речі, російські ЗМІ на всю розганяють цю фейкову новину. При цьому багато видання пишуть, що нібито "українці в шоці" і "в прес-службі Порошенка не коментують стан його здоров'я".

Скріншот (twitter.com)

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Нагадаємо, Порошенко заявив, що НАТО буде забезпечувати безпеку в Азовському морі.

Раніше президент України опублікував перший пост про кота.