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"Яндекс - дура": в России распространяют фейк о "смерти" Порошенко

STYLERКурьезы    14.12.2018 - 15:36
"Яндекс - дура": в России распространяют фейк о "смерти" Порошенко
Петр Порошенко (фото: dsns.gov.ua)

Поисковик "Яндекс" выдавал сведения о том, что президент якобы умер 11 декабря 2018 года

Российский поисковик "Яндекс" на некоторое время "похоронил" Петра Порошенко.

Так, недавно пользователи сети обратили внимание на то, что если набрать в графе поиска фамилию президента Украины, то "Яндекс" выдает данные "Википедии" (тоже российской) с обозначением даты смерти Порошенко.

При этом, как видно на скринах правого верхнего угла страницы "Яндекса", смерть Петра Алексеевича датирована 11 декабря.

&quot;Яндекс - дура&quot;: в России распространяют фейк о &quot;смерти&quot; Порошенко

Скриншот (twitter.com)

Скорее всего, ошибка возникла из-за того, что страница о президенте в "Википедии" была отредактирована каким-то не очень умным россиянином (как известно, "Википедию" могут редактировать все пользователи Интернета). Конечно же, администраторы энциклопедии тут же исправили запись, но запрещенный в Украине "Яндекс" не успел обновить виджет и учесть изменений. В данный момент ошибка в поисковой системе уже исправлена.

&quot;Яндекс - дура&quot;: в России распространяют фейк о &quot;смерти&quot; Порошенко

Скриншот (yandex.ru)

Тем временем в сети разгорелись настоящие баталии.

"Ух, ватнички закукарекали", - прокомментировал фейк один из юзеров.

"Яндекс - дура", - написал другой.

&quot;Яндекс - дура&quot;: в России распространяют фейк о &quot;смерти&quot; Порошенко

Скриншот (twitter.com)

"Сон Путина! Только это может спасти Россию от позора и развала!" - написал Борис Баршай.

"С Путярой попутали!" - предположил Владимир Тарасов.

&quot;Яндекс - дура&quot;: в России распространяют фейк о &quot;смерти&quot; Порошенко

Скриншот (facebook.com)

К слову, российские СМИ во всю разгоняют эту фейковую новость. При этом многие издания пишут, что якобы "украинцы в шоке" и "в пресс-службе Порошенко не комментируют состояние его здоровья".

&quot;Яндекс - дура&quot;: в России распространяют фейк о &quot;смерти&quot; Порошенко

Скриншот (twitter.com)

&quot;Яндекс - дура&quot;: в России распространяют фейк о &quot;смерти&quot; Порошенко

Скриншот 

&quot;Яндекс - дура&quot;: в России распространяют фейк о &quot;смерти&quot; Порошенко

Скриншот 

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