"Яндекс - дура": в России распространяют фейк о "смерти" Порошенко

Поисковик "Яндекс" выдавал сведения о том, что президент якобы умер 11 декабря 2018 года
Российский поисковик "Яндекс" на некоторое время "похоронил" Петра Порошенко.
Так, недавно пользователи сети обратили внимание на то, что если набрать в графе поиска фамилию президента Украины, то "Яндекс" выдает данные "Википедии" (тоже российской) с обозначением даты смерти Порошенко.
При этом, как видно на скринах правого верхнего угла страницы "Яндекса", смерть Петра Алексеевича датирована 11 декабря.
Скриншот (twitter.com)
Скорее всего, ошибка возникла из-за того, что страница о президенте в "Википедии" была отредактирована каким-то не очень умным россиянином (как известно, "Википедию" могут редактировать все пользователи Интернета). Конечно же, администраторы энциклопедии тут же исправили запись, но запрещенный в Украине "Яндекс" не успел обновить виджет и учесть изменений. В данный момент ошибка в поисковой системе уже исправлена.
Скриншот (yandex.ru)
Тем временем в сети разгорелись настоящие баталии.
"Ух, ватнички закукарекали", - прокомментировал фейк один из юзеров.
"Яндекс - дура", - написал другой.
Скриншот (twitter.com)
"Сон Путина! Только это может спасти Россию от позора и развала!" - написал Борис Баршай.
"С Путярой попутали!" - предположил Владимир Тарасов.
Скриншот (facebook.com)
К слову, российские СМИ во всю разгоняют эту фейковую новость. При этом многие издания пишут, что якобы "украинцы в шоке" и "в пресс-службе Порошенко не комментируют состояние его здоровья".
Скриншот (twitter.com)
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Напомним, Порошенко заявил, что НАТО будет обеспечивать безопасность в Азовском море.
Ранее президент Украины опубликовал первый пост про кота.