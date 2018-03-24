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У російському супермаркеті покупці побилися через акційні горнятка

STYLERКурйози        24.03.2018 - 23:10
Фото: Бійка в супермаркеті (Колаж РБК-Україна)
Фото: Бійка в супермаркеті (Колаж РБК-Україна)

До кожного горнятка покладався подарунок

У супермаркеті міста Краснодар, Росія, покупці затіяли бійку і тисняву з-за акційних чашок з іграшками. Відео про інцидент опубліковано на каналі "Типовий Краснодар" у YouTube.

Краснодарський супермаркет вирішив провести акцію з розпродажем чашок з іграшками. За умовами акції кожному покупцеві, який набував чашку, в подарунок давали іграшку, героя мультфільмів "Мадагаскар", "Шрек" та інших анімаційних фільмів студії DreamWorks.

Перед відкриттям магазину утворилася довга черга. Натовп кинувся в магазин за акційною продукцією, зламавши при цьому вхідні двері. Продавці були готові до натиску народу, що заздалегідь включили камери мобільників, але навіть вони не очікували такого ажіотажу.

На відео видно, як натовп покупців накидається на акційний товар. Люди миттєво розбирають чашки з іграшками. При цьому вони залазять на прилавки, штовхають один одного, б'ють і кричать. В процесі бійки за чашки, покупці мало не рознесли всі полиці з товаром.

Працівники і охоронці супермаркету безуспішно намагалися зупинити натовп.

Співробітники магазину почали заспокоювати людей, вигукуючи: "Заспокойтеся", "Заспокойтеся, будь ласка". Але покупці на це не реагували, вони як зомбовані штовхали один одного і кричали, аби тільки дістатися до заповітних кухлів з іграшками. На кадрах видно, як літній чоловік навіть пустив в хід палицю, щоб не дати більш вертким суперникам унести його подарунок. Сутичка за чашки тривала не більше двох хвилин, поки весь акційний товар не закінчився.

Користувачі соцмереж засудили поведінку учасників тисняви, назвавши їх поведінку "неподобством" і "дикістю".

Представники торгової мережі прокоментували інцидент і пообіцяли привезти ще акційних товарів з іграшками.

Відео: Тиснява в супермаркеті ("Типовий Краснодар")

До речі, у мережі шукають злодія, який скористався неробочої касою.

У мережі поскаржилися на чоловіка, який нібито вивіз через неробочу касу зі столичного супермаркету товарів на 10 тисяч гривень.

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Теги: курьез, рф, Краснодар
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