В российском супермаркете покупатели подрались из-за акционных чашек

К каждой чашке полагался подарок

В супермаркете города Краснодар, Россия, покупатели затеяли драку и давку из-за акционных чашек с игрушками. Видео об инциденте опубликовано на канале "Типичный Краснодар" в YouTube.

Краснодарский супермаркет решил провести акцию с распродажей чашек с игрушками. По условиям акции, каждому покупателю, который приобретал чашку, в подарок давали игрушку, героя мультфильмов "Мадагаскар", "Шрек" и других анимационных фильмов студии DreamWorks.

Перед открытием магазина образовалась длинная очередь. Толпа ринулась в магазин за акционной продукцией, сломав при этом входные двери. Продавцы были готовы к натиску народа, что заранее включили камеры мобильников, но даже они не ожидали такого ажиотажа.

На видео видно, как толпа покупателей набрасывается на акционный товар. Люди мгновенно расхватывают чашки с игрушками. При этом они влезают на прилавки, толкают друг друга, бьют и кричат. В процессе драки за чашки, покупатели чуть не разнесли все полки с товаром.

Работники и охранники супермаркета безуспешно пытались остановить толпу.

Сотрудники магазина стали успокаивать людей, выкрикивая: "Успокойтесь", "Успокойтесь, пожалуйста". Но покупатели на это не реагировали, они как зомбированные толкали друг друга и кричали, лишь бы только добраться до заветных кружек с игрушками. На кадрах видно, как пожилой мужчина даже пустил в ход трость, чтобы не дать более вертким соперникам унести его подарок. Схватка за чашки продолжалась не более двух минут, пока весь акционный товар не закончился.

Пользователи соцсетей осудили поведение участников давки, назвав их поведение "безобразием" и "дикостью".

Представители торговой сети прокомментировали инцидент и пообещали привезти еще акционных товаров с игрушками.

Видео: Давка в супермаркете ("Типичный Краснодар")

Кстати, в сети ищут вора, который воспользовался нерабочей кассой.

В сети пожаловались на мужчину, который якобы вывез через нерабочую кассу из столичного супермаркета товаров на 10 тысяч гривен.