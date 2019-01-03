У мережі вразилися моторошному стану українського "автобану" (відео)

Колаж РБК-Україна

"Дорога" схожа на суцільне решето

У мережі показали відео, яке зняв відеореєстратор на дорозі, що веде з Житомира до Попільні. Відео опублікував ресурс "ДТП KIEV UA" Facebook.

На відео машина їде на досить значній швидкості під ритмічну музику, що надає особливу гостроту тому, що відбувається.

Але це ще не найцікавіше - якщо ви їдете в іномарці з хорошою підвіскою - такий кошмар можна пережити. А ось на автобусі "Житомир-Попільня", квитки на який продають по 63 грн 40 копійок, ці довгі 74 кілометри, які автобус долає ха 1 годину 20 хвилин, напевно перетворюються на справжнє пекло.

Скріншот сторінки: http://ticket.bus.com.ua

Дивитися обов'язково зі звуком.

Відео: facebook.com/dtp.kiev.ua

Користувачі мережі залишили коментарі під відео, з яких випливає, що це ще не найрозбитіша українська дорога.

"Поїдь по дорозі "Висока піч - Баранівка", ось там автобан, а пару тижнів тому ще в перемішку з ожеледицею там стояти не можна було, не те що їхати", - написав Владислав Терновський.

"Головне, правильно підібрати музику, щоб і ти їхав і опа танцювала", - зазначив Данило Славинський.

"Просто град нещодавно пройшов", - пожартував Eduard Ahmatgareev.

"Дорога з розміткою автоматично не може бути поганою", - іронічно зауважив Yuriy Pechekonov.

Скріншот коментарів: facebook.com/dtp.kiev.ua

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