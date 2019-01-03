В сети поразились ужасающему состоянию украинского "автобана" (видео)

Коллаж РБК-Украина

"Дорога" похожа на сплошное решето

В сети показали видео, которое снял видеорегистратор на дороге, ведущей из Житомира в Попельню. Видео опубликовал ресурс "ДТП KIEV UA" в Facebook.

На видео машина едет на довольно внушительной скорости под ритмичную музыку, что придает особую остроту происходящему.

Но это еще не самое интересное - если вы едете в иномарке с хорошей подвеской - такой кошмар можно пережить. А вот на автобусе "Житомир-Попельня", билеты на который продают по 63 грн 40 копеек, эти долгие 74 километра, которые автобус преодолевает ха 1 час 20 минут, наверняка превращаются в настоящий ад.

Скриншот страницы: http://ticket.bus.com.ua

Смотреть обязательно со звуком.

Видео: facebook.com/dtp.kiev.ua

Пользователи сети оставили комментарии под видео, из которых следует, что это еще не самая разбитая украинская дорога.

"Поедь по дороге "Высокая печь - Барановка", вот там автобан, а пару недель назад ещё в перемешку с гололёдом там стоять нельзя было, не то что ехать", - написал Владислав Терновский.

"Главное, правильно подобрать музыку, чтоб и ты ехал и опа танцевала", - отметил Даниил Славинский.

"Просто град недавно прошел", - пошутил Eduard Ahmatgareev.

"Дорога с разметкой автоматично не может быть плохой", - иронично заметил Yuriy Pechekonov.

Скриншот комментариев: facebook.com/dtp.kiev.ua

Ранее "Укравтодор" уже рассказывал о ситуации на дорогах Украины.

Напомним, Владимир Гройсман объяснил причину задержки предоставления польского кредита на дороги.

Также мы публиковали новость о том, из-за бездорожья к умирающей бабушке медики "скорой" ехали на телеге.