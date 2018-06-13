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"Сезон консервації": у Дніпрі випадково покарали "героїв паркування" (фото)

STYLERКурйози        13.06.2018 - 21:03
Фото: pixabay.com/fill
Фото: pixabay.com/fill

"Автохами" залишили машини на газоні

У Дніпрі працівники дорожньої служби встановили вздовж газону з деревами та проїзної частини стовпи, щоб водії не паркували свої автомобілі. Однак на момент установки на газоні вже були присутні випадково покарані "герої паркування". Фотографії "автохамів" опублікував користувач Denis в соцмережі Twitter.

"Подивитися б, як вони будуть виїжджати #dnepr", - написав автор публікації.

Фото: Герої паркування (twitter.com/densa)

Фото: Герої паркування (twitter.com/densa)

Публікацію прокоментували користувачі мережі:

"В ідеалі вони на евакуаторі повинні виїжджати".

"А поїдуть через газон".

"Так он через зелену зону вперед і виїдуть".

"Літо – сезон консервації?"

"Або виколупають вручну один щойно встановлений стовпчик і виїдуть... дорожники взагалі перед установкою захистили б стрічкою, мовляв, типу - будуть встановлюватися стовпчики.. і ніхто б не ставив машини, а так і водіям головня, і дорожникам потім заново встановлювати стовпчики".

Скріншот поста (twitter.com/densa)

Скріншот коментарів (twitter.com/densa)

До речі, у Києві п'яний "герой паркування" намагався напасти на "копів".

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Теги: Днепр, автохам
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