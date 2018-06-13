"Сезон консервации": в Днепре случайно наказали "героев парковки" (фото)

"Автохамы" оставили машины на газоне
В Днепре работники дорожной службы установили вдоль газона с деревьями и проезжей части столбы, чтобы водители не парковали свои автомобили. Однако на момент установки на газоне уже присутствовали случайно наказанные "герои парковки". Фотографии "автохамов" опубликовал пользователь Denis в соцсети Twitter.
"Посмотреть бы, как они будут выезжать #dnepr", - написал автор публикации.
Фото: Герои парковки (twitter.com/densa)
Фото: Герои парковки (twitter.com/densa)
Публикацию прокомментировали пользователи сети:
"В идеале они на эвакуаторе выезжать должны".
"А поедут через газон".
"Так вон через зеленую зону вперед и выедут".
"Лето – сезон консервации?"
"Или выколупают вручную один свежевыставленный столбик и выедут, делов-то.. дорожники вообще-то перед установкой оградили бы ленточкой, мол, типа - будут устанавливаться столбики.. и никто бы не ставил машины, а так и водителям головня, и дорожникам потом переустанавливать столбики".
Скриншот поста (twitter.com/densa)
Скриншот комментариев (twitter.com/densa)
Кстати, в Киеве пьяный "герой парковки" пытался напасть на "копов".
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