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"Сезон консервации": в Днепре случайно наказали "героев парковки" (фото)

STYLERКурьезы        13.06.2018 - 21:03
Фото: pixabay.com/fill
Фото: pixabay.com/fill

"Автохамы" оставили машины на газоне

В Днепре работники дорожной службы установили вдоль газона с деревьями и проезжей части столбы, чтобы водители не парковали свои автомобили. Однако на момент установки на газоне уже присутствовали случайно наказанные "герои парковки". Фотографии "автохамов" опубликовал пользователь Denis в соцсети Twitter.

"Посмотреть бы, как они будут выезжать #dnepr", - написал автор публикации.

Фото: Герои парковки (twitter.com/densa)

Фото: Герои парковки (twitter.com/densa)

Публикацию прокомментировали пользователи сети:

"В идеале они на эвакуаторе выезжать должны".

"А поедут через газон".

"Так вон через зеленую зону вперед и выедут".

"Лето – сезон консервации?"

"Или выколупают вручную один свежевыставленный столбик и выедут, делов-то.. дорожники вообще-то перед установкой оградили бы ленточкой, мол, типа - будут устанавливаться столбики.. и никто бы не ставил машины, а так и водителям головня, и дорожникам потом переустанавливать столбики".

Скриншот поста (twitter.com/densa)

Скриншот комментариев (twitter.com/densa)

Кстати, в Киеве пьяный "герой парковки" пытался напасть на "копов".

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Теги: Днепр, автохам
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