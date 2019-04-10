Стиль собачки: нардепів застукали за цікавим заняттям в Раді

У Раді депутати Олексій Рябчин і Сергій Євтушок робили незвичайне селфі
Народні депутати Олексій Рябчин і Сергій Євтушок робили селфі у вигляді собачок в залі Верховної Ради. Відбувалося це 10 квітня в самий розпал робочого дня, поки парламентарі розглядали правки до "мовного закону".
Як пише "Цензор.НЕТ", народним обранцям з ВО "Батьківщина" мабуть, стало нудно і вони вирішили трохи розважитися. При цьому, відзначає видання, в середині робочого дня в секторі "бютівців" були присутні лише двоє з 18 зареєстрованих соратників Юлії Тимошенко.
Рябчин і Євтушок роблять "собаче" селфі (фото: censor.net.ua)
Поки їхні колеги були відсутні в залі, Рябчин і Євтушок вирішили зробити смішне селфі з накладкою у вигляді масок собак.
Рябчин і Євтушок роблять "собаче" селфі (фото: censor.net.ua)
Рябчин і Євтушок роблять "собаче" селфі (фото: censor.net.ua)
Користувачі мережі вже відреагували на "собачі" селфі народних депутатів.
Нагадаємо, що Олексій Гончаренко та Євген Червоненко влаштували клоунаду у прямому ефірі, обговорюючи майбутній другий тур виборів президента України.
Також ми писали про те, що днями скандальний нардеп Олег Барна напав на соратника Зеленського в студії одного з телеканалів.