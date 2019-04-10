Стиль собачки: нардепів застукали за цікавим заняттям в Раді

Народні депутати Олексій Рябчин і Сергій Євтушок робили селфі у вигляді собачок в залі Верховної Ради. Відбувалося це 10 квітня в самий розпал робочого дня, поки парламентарі розглядали правки до "мовного закону".

Як пише "Цензор.НЕТ", народним обранцям з ВО "Батьківщина" мабуть, стало нудно і вони вирішили трохи розважитися. При цьому, відзначає видання, в середині робочого дня в секторі "бютівців" були присутні лише двоє з 18 зареєстрованих соратників Юлії Тимошенко.

Рябчин і Євтушок роблять "собаче" селфі (фото: censor.net.ua)

Поки їхні колеги були відсутні в залі, Рябчин і Євтушок вирішили зробити смішне селфі з накладкою у вигляді масок собак.

Рябчин і Євтушок роблять "собаче" селфі (фото: censor.net.ua)

Рябчин і Євтушок роблять "собаче" селфі (фото: censor.net.ua)

Користувачі мережі вже відреагували на "собачі" селфі народних депутатів.

Ой у полі два дубки, два дубки, там кохались парубки!...

Два дебіла і мобіла.

Все це було б смішно...

Може їм теж треба здати аналізи?

Чому психіатри такі ввічливі зі своїми пацієнтами? Бо знають, що їх пацієнти звільнені від кримінальної відповідальності.

Будку вже, видно, побудували, залишилося стати схожими на собак.

Ось так проходять засідання ВР... Законотворці...

"І ці люди забороняють мені колупатися в носі?!" (с) "Один вдома".

Шалунішки...

Цікаво, кому вони фотку відправили?

Нагадаємо, що Олексій Гончаренко та Євген Червоненко влаштували клоунаду у прямому ефірі, обговорюючи майбутній другий тур виборів президента України.

Також ми писали про те, що днями скандальний нардеп Олег Барна напав на соратника Зеленського в студії одного з телеканалів.