ru
ua

Стиль собачки: нардепов застукали за интересным занятием в Раде


В Раде депутаты Алексей Рябчин и Сергей Евтушок делали необычное селфи

Народные депутаты Алексей Рябчин и Сергей Евтушок делали селфи в виде собачек в зале Верховной Рады. Происходило это 10 апреля в самый разгар рабочего дня, пока парламентарии рассматривали правки к "языковому закону".

Как пишет "Цензор.НЕТ", народным избранникам из ВО "Батькивщина" видимо стало скучно и они решили немного поразвлечься. При этом, отмечает издание, в середине рабочего дня в секторе "бютовцев" присутствовали лишь двое из 18 зарегистрированных соратников Юлии Тимошенко.

Рябчин и Евтушок делают "собачье" селфи (фото: censor.net.ua)

Пока их коллеги отсутствовали в зале, Рябчин и Евтушок решили сделать смешное селфи с накладкой в виде масок собак. 

Рябчин и Евтушок делают "собачье" селфи (фото: censor.net.ua)

Рябчин и Евтушок делают "собачье" селфи (фото: censor.net.ua)

Пользователи сети уже отреагировали на "собачьи" селфи народных депутатов.

  • Ой у полі два дубки, два дубки, там кохались парубки!...
  • Два дебила и мобила.
  • Все это было бы смешно...
  • Може їм теж треба аналізи здати?
  • Почему психиатры так вежливы со своими пациентами? Потому что знают, что их пациенты освобождены от уголовной ответственности.
  • Будку уже, видно, построили, осталось стать похожими на собак.
  • Вот так проходят заседания ВР... Законотворцы...
  • "И эти люди запрещают мне ковыряться в носу?!" (с) "Один дома".
  • Шалунишки...
  • Интересно, кому они фотку отправили?

Напомним, что Алексей Гончаренко и Евгений Червоненко устроили клоунаду в прямом эфире, обсуждая предстоящий второй тур выборов президента Украины.

Также мы писали о том, что на днях скандальный нардеп Олег Барна напал на соратника Зеленского в студии одного из телеканалов.

Уильям изменяет Кейт Миддлтон: разгорелся громкий скандал
Притула согласился вести дебаты Зеленского и Порошенко: украинцы в восторге Зеленский снова попался на связи с Россией: разгорается скандал
Читать все новости