Під Сумами епічно осоромилися зі стендами про капремонт України: з'явилися фото

Під Сумами комунальники встановили стенди про капітальний ремонт доріг на стовбурах спиляних молодих дерев біля траси.

Відповідні фото опублікував мешканець Сум Іван Кириченко на своїй сторінці в Facebook.

"В державі грошей на стовпчики не вистачило, не зміг просто проїхати повз", - пояснив він у своєму пості.

На кадрах видно, як один з двох великих інформаційних щитів покосився на землю через вагу - тонкі дерева просто не витримали такої тяжкості.

На банерах повідомляється про масштабну урядову ініціативу "Капітальний ремонт України", а також попереджається про проведення дорожніх робіт на двох ділянках автомобільної дороги Р-61 Батурин - Конотоп - Суми, і просять вибачення за тимчасові незручності.

Замовником виступає Служба автомобільних доріг у Сумській області. Підрядник - ТОВ "Роад Констракшн". На одному зі стендів також вказано номер телефону "гарячої лінії" уряду щодо контролю якості: 15-45.

У коментарях до публікації Кириченко уточнив, що стенди розташовані за Миколаївкою (колишня назва - Жовтень) в Білопільському районі.

Під Сумами стенди про ремонт доріг повісили на спиляні дерева (Фото з Facebook-сторінки Івана Кириченко)

Також під постом в коментарях користувачка інтернету Яна Касьян додала скрін повідомлення від "Роад Констракшн" зі звітом про роботи їх будівельних бригад з ремонту автодоріг загального користування державного значення на двох ділянках.

Установка щитів про капремонт доріг на спиляних деревах обурила мережу (Фото: скрін з Facebook-сторінки Івана Кириченко)

Раніше ми повідомляли про те, що у Києві працівники комунальних служб зганьбилися під час дорожніх ремонтних робіт.

Нагадаємо, що нещодавно в Україні викрили зловживання на понад 500 мільйонів гривень при будівництві доріг, у зв'язку з чим у 9 областях провели обшуки.