Под Сумами эпично опозорились со стендами о капремонте Украины: появились фото

Под Сумами коммунальщики установили стенды о капитальном ремонте дорог на стволах спиленных молодых деревьев возле трассы.

Соответствующие фото опубликовал житель Сум Иван Кириченко на своей странице в Facebook.

"В государстве денег на столбики не хватило, не смог просто проехать мимо", - объяснил он в своем посте.

На кадрах видно, как один из двух больших информационных щитов покосился на землю из-за веса - тонкие деревья просто не выдержали такой тяжести.

На баннерах сообщается о масштабной правительственной инициативе "Капитальный ремонт Украины", а также предупреждается о проведении дорожных работ на двух участках автомобильной дороги Р-61 Батурин - Конотоп - Сумы, и приносятся извинения за временные неудобства.

Заказчиком выступает Служба автомобильных дорог в Сумской области. Подрядчик - ООО "Роад Констракшн". На одном из стендов также указан номер телефона "горячей линии" правительства относительно контроля качества: 15-45.

В комментариях к публикации Кириченко уточнил, что стенды расположены за Николаевкой (прежнее название - Октябрь) в Белопольском районе.

Под Сумами стенды о ремонте дорог повесили на спиленные деревья (Фото с Facebook-страницы Ивана Кириченко)

Также под постом в комментариях пользователь интернета Яна Касьян добавила скрин сообщения от "Роад Констракшн" с отчетом о работах их строительных бригад по ремонту автодорог общего использования государственного значения на двух участках.

Установка щитов о капремонте дорог на спиленных деревьях возмутила сеть (Фото: скрин с Facebook-страницы Ивана Кириченко)

Ранее мы сообщали о том, что в Киеве работники коммунальных служб опозорились во время дорожных ремонтных работ.

Напомним, что недавно в Украине разоблачили злоупотребления на более 500 миллионов гривен при строительстве дорог, в связи с чем в 9 областях провели обыски.