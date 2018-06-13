Трагікомедія: Charlie Hebdo висміяли Путіна і ЧС-2018

Росію обізвали "потьомкінським селом"

Відомий французький журнал висміяв президента Росії Володимира Путіна і Чемпіонат світу з футболу, який стартує в РФ. Карикатуру розмістили в офіційному акаунті Charlie Hebdo у Twitter.

Відомий французький журнал Charlie Hebdo опублікував на своїй обкладинці чергову гучну карикатуру.

В цей раз об'єктом художників став Володимир Путін, глава країни, яка в цьому році приймає у себе Чемпіонат світу з футболу. Багато країн Європи заявили про дипломатичний бойкот ЧС.

В номері, який вийшов у середу, 13 червня, карикатуристи Charlie Hebdo розмістили карикатуру, на якій зображений Володимир Путін, який сидить у танку, дуло якого спрямоване на футбольні ворота.

"Мундіаль в Росії: трагікомедія у потьомкінському селі", — так підписали плакат карикатуристи.

Скріншот фото (twitter.com/Charlie_Hebdo)

Скріншот поста (twitter.com/Charlie_Hebdo)

Нагадаємо, соцмережа Facebook заблокувала українського художника за ілюстрації до ЧС в РФ.

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