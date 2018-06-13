Трагикомедия: в Charlie Hebdo высмеяли Путина и ЧМ-2018

Россию обозвали "потемкинской деревней"

Известный французский журнал высмеял президента России Владимира Путина и Чемпионат мира по футболу, который стартует в РФ. Карикатуру разместили в официальном аккаунте Charlie Hebdo в Twitter.

Известный французский журнал Charlie Hebdo опубликовал на своей обложке очередную громкую карикатуру.

В этот раз объектом художников стал Владимир Путин, глава страны, которая в этом году принимает у себя Чемпионат мира футболу. Многие страны Европы заявили о дипломатическом бойкоте ЧМ.

В номере, который вышел в среду, 13 июня, карикатуристы Charlie Hebdo разместили карикатуру, на которой изображен Владимир Путин, сидящий в танке, дуло которого направлено на футбольные ворота.

"Мундиаль в России: трагикомедия в потемкинской деревне", — так подписали плакат карикатуристы.

Скриншот фото (twitter.com/Charlie_Hebdo)

Скриншот поста (twitter.com/Charlie_Hebdo)

Напомним, соцсеть Facebook заблокировала украинского художника за иллюстрации к ЧМ в РФ.

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