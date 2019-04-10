От туша: Лоліта дико зганьбилася в свій день народження (відео)

Лоліта звалилася зі стільця (колаж РБК-Україна)

Лоліта впала зі стільця під час застілля і стала посміховиськом в мережі

Лоліта впала зі стільця під час святкування свого дня народження. Відео ганьби співачки-українофобки потрапило в мережу завдяки адвокату Сергію Жоріну, який опублікував ролик у своєму Instagram.

Як видно на відео, Лоліта відзначає свій день народження у великій компанії в одному з російських ресторанів. При цьому вона часто курить і п'є алкоголь. Інцидент, судячи з усього, стався вже ближче до кінця торжества - на кадрах видно, що іменинниця вже неабияк у піддатому стані.

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В момент, коли до Лоліти підійшла поетеса Сола Монова, співачка сидить з широко розставленими ногами. А під час читання привітання, після слів про "базові речі" Мілявська падає на підлогу.

Лоліта так захопилася поезією, що впала зі стільця pic.twitter.com/l5n0j9RFyl — П'ятий канал Новини (@5tv) April 10, 2019

Лоліта так захопилася поезією, що впала зі стільця

Користувачі мережі активно коментують інцидент і сміються над Лолітою.

От туша.

Позорище.

А у неї є дочка... Бійтеся в наступному житті отримати таку собі матір!

Безпардонна баба.

Давно нічого не чули про неї... Нарешті пропіарилася - впала зі стільця.

На*бєнілась, шальная імпєратріца!

Ох і грому було...

Норм так стілець похитнувся.

Кісточки упаковані, не боляче...

Жартівниці це не вперше. Дивно, що проміжність не вивалила, за своїм звичаєм.

Додамо, що уродженка Закарпаття Лоліта святкувала свій 55-річний ювілей ще в листопаді. Але відео з ганьбою співачки потрапило в мережу тільки зараз.

Нагадаємо, раніше скандальна співачка, якій, до речі, заборонено в'їзд в Україну, розродилася маразмом про геїв у Верховній Раді.

Також ми писали про те, що в одному з інтерв'ю Лоліта принизила українців і повідала про нібито погане ставлення до євреїв.