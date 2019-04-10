Вот туша: Лолита дико опозорилась в свой день рождения (видео)

Лолита свалилась со стула (коллаж РБК-Украина)

Лолита упала со стула во время застолья и стала посмешищем в сети

Лолита упала со стула во время празднования своего дня рождения. Видео позора певицы-украинофобки попало в сеть благодаря адвокату Сергею Жорину, который опубликовал ролик в своем Instagram.

Как видно на видео, Лолита отмечает свой день рождения в большой компании в одном из российских ресторанов. При этом она часто курит и пьет алкоголь. Инцидент, судя по всему, произошел уже ближе к концу торжества - на кадрах видно, что именинница уже в изрядно поддатом состоянии.

Скриншот

В момент, когда к Лолите подошла поэтесса Сола Монова, певица сидит с широко расставленными ногами. А во время чтения поздравления, после слов про "базовые вещи" Милявская падает на пол.

Лолита так увлеклась поэзией, что упала со стула pic.twitter.com/l5n0j9RFyl — Пятый канал Новости (@5tv) April 10, 2019

Лолита так увлеклась поэзией, что упала со стула

Пользователи сети активно комментируют инцидент и смеются над Лолитой.

Вот туша.

Позорище.

А ведь у нее дочь есть... Бойтесь в следующей жизни получить такую мать себе!

Беспардонная баба.

Давно ничего не слышали про нее... Наконец-то пропиарилась - упала со стула.

На*бенилась, шальная императрица!

Ох и грому было...

Норм так стул пошатнулся.

Косточки упакованы, не больно...

Клоунессе это не впервой. Странно, что промежность не вывалила, по своему обыкновению.

Добавим, что уроженка Закарпатья Лолита праздновала свой 55-летний юбилей еще в ноябре. Но видео с позором певицы попало в сеть только сейчас.

Напомним, ранее скандальная певица, которой, к слову, запрещен въезд в Украину, разродилась маразмом о геях в Верховной Раде.

Также мы писали о том, что в одном из интервью Лолита унизила украинцев и поведала о якобы плохом их отношении к евреям.