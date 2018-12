"Ти ще віриш в Санту?": Трамп ледь не зіпсував дитині свято

Президент США осоромився перед 7-річним хлопчиком

Американський державний діяч, політик Дональд Трамп, в честь якого назвали вимираючий вид амфібії, зганьбився перед семирічною дитиною, ледь не зіпсувавши йому свято. Відповідне відео опубліковано у соціальній мережі Twitter.

Інцидент стався під час щорічної акції "NORAD Track Santa", в ході якої президент США і його дружина відповідали на дзвінки дітей, сидячи під двома ялинками в Білому домі. В основному, діти дзвонили, щоб дізнатися, коли в їхній дім прийде Різдво.

На цей раз Трамп знову відзначився дивною витівкою і з одним з хлопчиків у президента відбулася досить дивна розмова, в ході якої він натякнув дитині, що Санти не існує.

"Алло, це Коулман? З Різдвом! Як справи? Скільки тобі років? У школі все нормально? Які плани на Різдво? О, звучить цікаво. Ти все ще віриш у Санта-Клауса?" – запитав президент у семирічної Колмана.

WATCH: President Trump asks child if he believes in Santa during NORAD calls. #Christmas https://t.co/ZEkz6PlKLu pic.twitter.com/MX5X1UBvHV