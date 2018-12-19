Чем-то похожи: в честь Трампа назвали вымирающий вид амфибии

Коллаж РБК-Украина

Деньги, которые уплачены за название для амфибии, пойдут на защиту окружающей среды

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Имя найденной в Панаме амфибии дал глава компании EnviroBuild Эйдан Белл. Он отдал за это право 25 тысяч долларов на аукционе с целью обратить внимание общественности на изменения климата. Об этом информирует Enviro Build.

10-сантиметровое создание Dermophis donaldtrumpi нашли в Америке. Отмечается, что данная амфибия особенно чувствительна к последствиям изменений климата и, следовательно, находится под угрозой вымирания из-за политики президента США.

Фото: (envirobuild.com)

Этот вид амфибий относится к типу безногих земноводных, которые часто зарываются в землю. По словам Эйдана Белла, действия амфибии можно сравнить с поведением президента Трампа, когда он "избегает научного консенсуса" по поводу изменения климата.

Фото: (envirobuild.com)

Деньги, которые Белл уплатил за название для амфибии, передадут неправительственной американской организации Rainforest Trust, которая занимается защитой окружающей среды.

Напомним, что Трамп примет участие в Давосском форуме. Американскую делегацию на Всемирном экономическом форуме возглавит министр финансов США Стивен Мнучин.

Мы писали, что Трамп отреагировал на решение суда по делу его экс-адвоката Коэна. Он отметил, что адвокат несет большую ответственность в случае ошибки.

А также о том, что Трамп подписал указ о создании космического командования. Отмечается, что данная мера призвана улучшить координацию операций военного характера в космосе.