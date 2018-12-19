Чимось схожі: в честь Трампа назвали вимираючий вид амфібії

Гроші, які сплачені за назву для амфібії, підуть на захист навколишнього середовища
Ім'я знайденої в Панамі амфібії дав глава компанії EnviroBuild Ейдан Белл. Він віддав за це право 25 тисяч доларів на аукціоні з метою звернути увагу громадськості на зміни клімату. Про це інформує Enviro Build.
10-сантиметрове створення Dermophis donaldtrumpi знайшли в Америці. Відзначається, що дана амфібія особливо чутлива до наслідків змін клімату, а тому знаходиться під загрозою вимирання через політику президента США.
Фото: (envirobuild.com)
Цей вид амфібій відноситься до типу безногих земноводних, які часто зариваються в землю. За словами Ейдана Белла, дії амфібії можна порівняти з поведінкою президента Трампа, коли він "уникає наукового консенсусу" з приводу зміни клімату.
Фото: (envirobuild.com)
Гроші, які Белл сплатив за назву для амфібії, передадуть до неурядової американської організації Rainforest Trust, яка займається захистом навколишнього середовища.
Нагадаємо, що Трамп візьме участь у Давоському форумі. Американську делегацію на Всесвітньому економічному форумі очолить міністр фінансів США Стівен Мнучин.
Ми писали, що Трамп відреагував на рішення суду по справі екс-адвоката Коена. Він зазначив, що адвокат несе велику відповідальність у разі помилки.
А також про те, що Трамп підписав указ про створення космічного командування. Наголошується, що дана міра покликана поліпшити координацію операцій військового характеру в космосі.