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Чимось схожі: в честь Трампа назвали вимираючий вид амфібії

STYLERПерсона    19.12.2018 - 11:33
Чимось схожі: в честь Трампа назвали вимираючий вид амфібії
Колаж РБК-Україна

Гроші, які сплачені за назву для амфібії, підуть на захист навколишнього середовища

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Ім'я знайденої в Панамі амфібії дав глава компанії EnviroBuild Ейдан Белл. Він віддав за це право 25 тисяч доларів на аукціоні з метою звернути увагу громадськості на зміни клімату. Про це інформує Enviro Build.

10-сантиметрове створення Dermophis donaldtrumpi знайшли в Америці. Відзначається, що дана амфібія особливо чутлива до наслідків змін клімату, а  тому знаходиться під загрозою вимирання через політику президента США.

Чимось схожі: в честь Трампа назвали вимираючий вид амфібіїФото: (envirobuild.com)

Цей вид амфібій відноситься до типу безногих земноводних, які часто зариваються в землю. За словами Ейдана Белла, дії амфібії можна порівняти з поведінкою президента Трампа, коли він "уникає наукового консенсусу" з приводу зміни клімату.

Чимось схожі: в честь Трампа назвали вимираючий вид амфібіїФото: (envirobuild.com)

Гроші, які Белл сплатив за назву для амфібії, передадуть до неурядової американської організації Rainforest Trust, яка займається захистом навколишнього середовища.

Нагадаємо, що Трамп візьме участь у Давоському форумі. Американську делегацію на Всесвітньому економічному форумі очолить міністр фінансів США Стівен Мнучин.

Ми писали, що Трамп відреагував на рішення суду по справі екс-адвоката Коена. Він зазначив, що адвокат несе велику відповідальність у разі помилки.

А також про те, що Трамп підписав указ про створення космічного командування. Наголошується, що дана міра покликана поліпшити координацію операцій військового характеру в космосі.

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