"Ты еще веришь в Санту?": Трамп едва не испортил ребенку праздник

Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

Президент США оконфузился перед 7-летним мальчиком

Американский государственный деятель, политик Дональд Трамп, в честь которого назвали вымирающий вид амфибии, опозорился перед семилетним ребенком, едва не испортив ему праздник. Соответствующее видео опубликовано в социальной сети Twitter.

Инцидент произошел во время ежегодной акции "NORAD Track Santa", в ходе которой президент США и его жена отвечали на звонки детей, сидя под двумя большими елками в Белом доме. В основном, дети звонили, чтобы узнать, когда в их дом придет Рождество.

На этот раз Трамп вновь отличился странной выходкой и с одним из мальчиков у президента состоялся довольно странный разговор, в ходе которого он намекнул ребенку, что Санты не существует.

"Алло, это Коулман? С Рождеством! Как дела? Сколько тебе лет? В школе все нормально? Какие планы на Рождество? О, звучит интересно. Ты все еще веришь в Санта-Клауса?" – спросил президент у семилетнего Колмана.

Ответ мальчика разобрать не удалось. Остальные звонки прошли без недопонимания и с поздравлениями от семейства Трампов.

Напомним, что Трамп примет участие в Давосском форуме. Американскую делегацию на Всемирном экономическом форуме возглавит министр финансов США Стивен Мнучин.

Мы писали, что Трамп отреагировал на решение суда по делу его экс-адвоката Коэна. Он отметил, что адвокат несет большую ответственность в случае ошибки.

А также о том, что Трамп подписал указ о создании космического командования. Отмечается, что данная мера призвана улучшить координацию операций военного характера в космосе.