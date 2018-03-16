Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Вчені зробили приголомшливу заяву про сексуальну орієнтацію людини

STYLERКурйози        16.03.2018 - 16:59
Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Вони вважають, що суспільство, як і раніше бореться з концепцією бісексуальності

Співробітники Університету Корнелла зробили приголомшливу заяву про сексуальну орієнтацію людини. За їх словами, абсолютно гетеросексуальних людей не існує. Про це переает "Сегодня".

Автор дослідження Річ Савін-Вільямс, психолог, спеціалізується на гендерних дослідженнях, зазначає, що суспільство, як і раніше бореться з концепцією бісексуальності, особливо коли мова йде про чоловіків.

Свої думки вчений висловив на основі власного дослідження, в ході якого Савін-Вільямс вивчив добровольців серед чоловіків та жінок. Кожному з учасників показували порно за участю чоловіків і з участю жінок і виміряли розширення зіниць – як показник сексуального збудження.

зокрема, у процесі дослідження зіниці жінок розширювалися, коли вони спостерігали за сексом чоловіки і жінки, а також жінки з жінкою. Зіниці у чоловіків розширювалися, коли вони спостерігали, як мастурбують і жінки, і чоловіки – і це спостерігалося незалежно від заявлених ними сексуальних уподобань.

"Ми звикли думати, що бісексуальність – це явище, поширене серед жінок", – сказав учений.

За його словами, це не так.

"На чоловіків було покладено так багато культурної нісенітниці, що навіть якщо у чоловіка дійсно присутній сексуальний потяг до іншого чоловіка, він ніколи в цьому не зізнається", – вважає дослідник.

Він додав, що молоде покоління все більше відкрито до вільного трактування своєї сексуальності.

Нагадаємо, що вчені з'ясували нові небезпечні наслідки вживання алкоголю.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
Дженніфер Лоуренс розповіла, чому вона боїться займатися сексом Зірка "Володаря кілець" прокоментував обмеження в зйомках еротичних сцен
Теги: секс, общество
Супрун пояснила нову модель виклику лікарів додому
Страшне ДТП: у Києві біля заправки дівчина на Hyundai розбилася про Gelandewagen
"Мафію не обдуриш": Портников заявив про нову загрозу для України
Поки медики вибирали косметику: кричущий випадок в онколікарні Миколаєва розлютив українців
On Top