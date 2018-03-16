Вчені зробили приголомшливу заяву про сексуальну орієнтацію людини

Вони вважають, що суспільство, як і раніше бореться з концепцією бісексуальності

Співробітники Університету Корнелла зробили приголомшливу заяву про сексуальну орієнтацію людини. За їх словами, абсолютно гетеросексуальних людей не існує. Про це переает "Сегодня".

Автор дослідження Річ Савін-Вільямс, психолог, спеціалізується на гендерних дослідженнях, зазначає, що суспільство, як і раніше бореться з концепцією бісексуальності, особливо коли мова йде про чоловіків.

Свої думки вчений висловив на основі власного дослідження, в ході якого Савін-Вільямс вивчив добровольців серед чоловіків та жінок. Кожному з учасників показували порно за участю чоловіків і з участю жінок і виміряли розширення зіниць – як показник сексуального збудження.

зокрема, у процесі дослідження зіниці жінок розширювалися, коли вони спостерігали за сексом чоловіки і жінки, а також жінки з жінкою. Зіниці у чоловіків розширювалися, коли вони спостерігали, як мастурбують і жінки, і чоловіки – і це спостерігалося незалежно від заявлених ними сексуальних уподобань.

"Ми звикли думати, що бісексуальність – це явище, поширене серед жінок", – сказав учений.

За його словами, це не так.

"На чоловіків було покладено так багато культурної нісенітниці, що навіть якщо у чоловіка дійсно присутній сексуальний потяг до іншого чоловіка, він ніколи в цьому не зізнається", – вважає дослідник.

Він додав, що молоде покоління все більше відкрито до вільного трактування своєї сексуальності.

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