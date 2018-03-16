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Ученые сделали шокирующее заявление о сексуальной ориентации человека

STYLERКурьезы        16.03.2018 - 16:59
Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Они считают, что общество по-прежнему борется с концепцией бисексуальности

Сотрудники Университета Корнелла сделали шокирующее заявление о сексуальной ориентации человека. По их словам, абсолютно гетеросексуальных людей не существует. Об этом передает "Сегодня".

Автор исследования Ритч Савин-Уильямс, психолог, специализирующийся на гендерных исследованиях, отмечает, что общество по-прежнему борется с концепцией бисексуальности, особенно когда речь идет о мужчинах.

Свои мысли ученый высказал на основе собственного исследования, в ходе которого Савин-Уильямс изучил добровольцев среди мужчин и женщин. Каждому из участников показывали порно с участием мужчин и с участием женщин и измерили расширение зрачков – как показатель сексуального возбуждения.

В частности, в процессе исследования зрачки женщин расширялись, когда они наблюдали за сексом мужчины и женщины, а также женщины с женщиной. Зрачки у мужчин расширялись, когда они наблюдали, как мастурбируют и женщины, и мужчины – и это наблюдалось независимо от заявленных ими сексуальных предпочтений.

"Мы привыкли думать, что бисексуальность – это явление, распространенное среди женщин", – сказал ученый.

По его словам, это не так.

"На мужчин было возложено так много культурной ерунды, что даже если у мужчины действительно присутствует сексуальное влечение к другому мужчине, он никогда в этом не признается", – считает исследователь.

Он добавил, что молодое поколение все больше открыто к вольной трактовке своей сексуальности.

Напомним, что ученые выяснили новые опасные последствия употребления алкоголя.

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Теги: секс, общество
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