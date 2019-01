"Українці, насолоджуйтеся шоу": в мережі показали найкращі репцитати політиків (відео)

Фото: колаж РБК-Україна

Відеоролик триває 4,5 хвилини, але охоплює багато гучних, скандальних та яскравих епізодів з життя України

В соціальній мережі показали кумедний ролик, в якому під мікс деяких реп-хітів зібрано та змікшовано цитати і ляпи українських політичних і культурних діячів, а також держчиновників. Відео опубліковано у четвер, 3 січня, на Facebook-сторінці ТСН під назвою "Найкращі репцитати-2018".

4,5-хвилинний ролик, в тому числі, зібрав обігрування деяких фраз із виступу президента України Петра Порошенка англійською мовою щодо російської агресії в Україні. Промова була адресована президенту РФ Володимиру Путіну, якого глава української держави звинувачував у війні проти нашої країни - не інцидентах, не кризі.

"This is the war. And it's not a joke" (Це - війна. І це не жарт).

Чомусь автори жартівливих "репцитат" використовували у своєму матеріалі цю серйозну тему.

Також у відео зібрані деякі епізоди полеміки політиків Олега Ляшка, Юлії Тимошенко. Звучать фрази про чихуахуа (закиди екс-прем'єрки щодо переслідування), "скотиняках" (цей багатофункціональний фірмовий вираз лідера "радикалів" відноситься практично до всього), "колдо*бинах" (щодо проблем із ямами на дорогах).

Автори ролика не обійшли увагою і популярний флеш-моб актора і шоумена Володимира Зеленського під назвою "Ідіть у с*аку". На кадрах солідарність з цією акцією висловлюють багато артистів - цьому відведено практично цілий "приспів".

Також показані епізоди із ккс-президентом-втікачем Віктором Януковичем - його спробам сформулювати промову та скласти із слів речення.

Показані уривки з виступів глави МВС Арсена Авакова, нардепа Наталії Королевської та навіть є кадри з Арсенієм Яценюком, який нічого не говорить, але дуже красномовно посміхається, дізнавшись про звільнення Тимошенко.

Має місце бути також і ситуація з колишньою в'язницею Кремля, народним депутатом Надією Савченко та її "батл" проти генерального прокурора Юрія Луценка. Льотчиця іронізує над звинуваченнями, демонструє гранат (інцидент із "гранатою у Верховній Раді") і закликає українців "дивитися і насолоджуватися шоу".

У відеоролику крім перерахованих епізодів ще багато кумедних моментів з життя політикуму, представники якого в силу ряду причин, своєї експресії та харизми, не рідко створюють "політ-анекдоти" або навіть "меми".

