Прошлый год Порошенко в фотографиях

Фото: коллаж РБК-Украина

Ко всем фото в альбоме главы государства указаны дата, место и описание события

Президент Украины Петр Порошенко, который ранее лично поздравлял украинцев в новогоднюю ночь на Софийской площади в Киеве, подвел своеобразный итог прошлого года и выложил десятки фотографий, которые показывают самые яркие эпизоды его деятельности в 2018-м. Снимки опубликованы в четверг, 3 января, на Facebook-странице главы государства.

В альбоме много фото политической, военной, религиозной, спортивной, международной тематики. Однако есть также и простые бытовые ситуации.

"Таким был мой год 2018... Спасибо всем, кто был рядом!", - подписал он кадры.

Скрин: facebook.com/petroporoshenko

Все фото Порошенко публикуются с датой, местом и описанием события.

"Вместе с детьми принял участие в вязке маскировочные сетки для воинов операции Объединенных сил в рамках акции "Подарок Святого Николая" в Тернополе 18 декабря 2018 года. Фото Николая Лазаренко"

"Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Турцию провел встречу со Вселенским Патриархом Варфоломеем I в Стамбуле 3 ноября 2018 года. Фото Михаила Палинчака"

"Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Петр Порошенко посетил недавно освобожденное село Екатериновка вЛуганской области 16 марта 2018 года. Фото Михаила Палинчака"

"Совместное фотографирование с участниками военного парада ко Дню Независимости Украины в день генеральной репетиции 22 августа 2018 года. Фото Николая Лазаренко"

"В Пасхальную ночь Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной Порошенко и детьми принял участие в праздничном богослужении во Владимирском кафедральном соборе в Киеве 7 апреля 2018 года. Фото Михаила Палинчака"

"Верховный Главнокомандующий посетил военных на передовой в Луганской области, 16 марта 2018 года. Фото Михаила Палинчака"

"С новоизбранным предстоятелем Украинской Поместной Православной Церкви Митрополитом Киевским и всей Украины Епифанием. Всеукраинский Православный Объединительный Собор в Киеве в Софийском соборе 15 декабря 2018. Фото Николая Лазаренко"

"Кофе с горожанами во Львове 20 апреля 2018 года. Фото Михаила Палинчака"

"Петр Порошенко и Филарет в самолете в Киев, Украина, 28 декабря 2018 года. Фото Михаила Палинчака"

"резидент Украины Петр Порошенко принял участие в траурных мероприятиях прощание с сенатором Соединенных Штатов Америки Джоном Маккейном в Вашингтоне в США 1 сентября 2018. Фото Михаила Палинчака"

"Президент Петр Порошенко посетил местоположение Национальной сборной ветеранов, которая готовится к участию в международных соревнованиях "Игры непокоренных" в Киеве 14 октября 2018 года. Фото Михаила Палинчака"

"Во время церемонии передачи вертолетов Airbus для нужд Национальной гвардии Украины и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве 21 декабря 2018 года. Фото Николая Лазаренко."

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Также в посте есть ссылка на альбом в фотохостинге Flickr с 271 фотографией. Вот некоторые из них:

Фото: flickr.com/photos/poroshenkopetro

Как сообщалось, ранее президент Украины Петр Порошенко составил топ-7 украинских песен, которые ему больше всего понравились в 2018 году.

Также мы писали, что президент Петр Порошенко заявил, что Украине необходима Единая поместная православная церковь, поскольку она играет важную роль в объединении украинского народа.