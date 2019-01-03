Минулий рік Порошенка у фотографіях

Фото: колаж РБК-Україна

До всіх фото в альбомі глави держави вказані дата, місце і опис події

Президент України Петро Порошенко, який раніше особисто вітав українців у новорічну ніч на Софійській площі у Києві, підвів своєрідний підсумок минулого року і виклав десятки фотографій, які показують найяскравіші епізоди його діяльності в 2018-му. Знімки опубліковані в четвер, 3 січня, на Facebook-сторінці глави держави.

В альбомі багато фото політичної, військової, релігійної, спортивної, міжнародної тематики. Однак є також і прості побутові ситуації.

"Таким був мій рік 2018... Спасибі всім, хто був поруч!", - підписав він кадри.

Скрін: facebook.com/petroporoshenko

Всі фото Порошенко публікуються з датою, місцем і описом події.

"Разом з дітьми взяв участь у в'язці маскувальні сітки для воїнів операції Об'єднаних сил в рамках акції "Подарунок Святого Миколая" у Тернополі 18 грудня 2018 року. Фото Миколи Лазаренка"

"Президент України Петро Порошенко під час візиту до Туреччини провів зустріч зі Вселенським Патріархом Варфоломієм I в Стамбулі 3 листопада 2018 року. Фото Михайла Палінчака"

"Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Петро Порошенко відвідав нещодавно звільнене село Катеринівка вЛуганской області 16 березня 2018 року. Фото Михайла Палінчака"

"Спільне фотографування з учасниками військового параду до Дня Незалежності України у день генеральної репетиції 22 серпня 2018 року. Фото Миколи Лазаренка"

"У Великодню ніч Президент України Петро Порошенко з дружиною Мариною Порошенко та дітьми взяв участь у святковому богослужінні у Володимирському кафедральному соборі в Києві 7 квітня 2018 року. Фото Михайла Палінчака"

"Верховний Головнокомандувач відвідав військових на передовій в Луганській області, 16 березня 2018 року. Фото Михайла Палінчака"

"З обраним предстоятелем Української Помісної Православної Церкви Митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм. Всеукраїнський Православний Об'єднавчий Собор у Києві в Софійському соборі 15 грудня 2018. Фото Миколи Лазаренка"

"Кава з городянами у Львові 20 квітня 2018 року. Фото Михайла Палінчака"

"Петро Порошенко і Філарет в літаку до Києва, Україна, 28 грудня 2018 року. Фото Михайла Палінчака"

"резидент України Петро Порошенко взяв участь у жалобних заходах прощання з сенатором Сполучених Штатів Америки Джоном Маккейном в Вашингтоні у США 1 вересня 2018. Фото Михайла Палінчака"

"Президент Петро Порошенко відвідав розташування Національної збірної ветеранів, яка готується до участі у міжнародних змаганнях "Ігри нескорених" у Києві 14 жовтня 2018 року. Фото Михайла Палінчака"

"Під час церемонії передачі вертольотів Airbus для потреб Національної гвардії України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Києві 21 грудня 2018 року. Фото Миколи Лазаренка."

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Також в пості є посилання на альбом в фотохостинге Flickr із 271 фотографією. Ось деякі з них:

Фото: flickr.com/photos/poroshenkopetro

Як повідомлялося, раніше президент України Петро Порошенко склав топ-7 українських пісень, які йому найбільше сподобалися в 2018 році.

Також ми писали, що президент Петро Порошенко заявив, що Україні потрібна Єдина помісна православна церква, оскільки вона відіграє важливу роль в об'єднанні українського народу.