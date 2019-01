"Украинцы, наслаждайтесь шоу": в сети показали лучшие рэпцитаты политиков (видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

Видеоролик длится 4,5 минуты, но охватывает многие громкие, скандальные и яркие эпизоды из жизни Украины

В социальной сети показали забавный ролик, в котором под микс некоторых рэп-хитов собраны и смикшированы цитаты и ляпы украинских политических и культурных деятелей а также госчиновников. Видео опубликовано в четверг, 3 января, на Facebook-странице ТСН под названием "Лучшие рэпцитаты-2018".

4,5-минутный ролик, в том числе, собрал обыгрывание некоторых фраз из выступления президента Украины Петра Порошенко на английском языке относительно российской агрессии в Украине. Речь была адресована президенту РФ Владимиру Путину, которого глава украинского государства обвинял в войне против нашей страны - не инцидентах, не кризисе.

"This is the war. And it's not a joke" (Это - война. И это не шутка).

Почему-то авторы шуточных "рэпцитат" использовали в своем материале эту нешуточную тему.

Также в видео собраны некоторые эпизоды полемики политиков Олега Ляшко, Юлии Тимошенко. Звучат фразы о чихуахуа (упреки экс-премьера относительно преследования), "скотыняках" (эта многофункциональное фирменное выражение лидера "радикалов" относится практически ко всему), "колдо*бинах" (про проблемы ям на дорогах).

Авторы ролика не обошли вниманием и популярный флеш-моб актера и шоумена Владимира Зеленского под названием "Ідіть у с*аку". На кадрах солидарность с этой акцией высказывают многие артисты - этому отведен практически целый "припев".

Также показаны эпизоды с беглым экс-президентом Виктором Януковичем - его попытки сформулировать речь и составить из слов предложения.

Показаны отрывки из выступлений главы МВД Арсена Авакова, нардепа Натальи Королевской и даже есть кадры с Арсением Яценюком, который ничего не говорит, но очень красноречиво улыбается, узнав об освобождении Тимошенко.

Имеет место быть также и ситуация с бывшей узницей Кремля, народным депутатом Надеждой Савченко и ее "батл" против генерального прокурора Юрия Луценко. Летчица иронизирует над обвинениями, демонстрирует гранат (инцидент с "гранатой в Верховной Раде") и призывает украинцев "смотреть и наслаждаться шоу".

В видеоролике помимо перечисленных эпизодов еще много забавных моментов из жизни политикума, представители которого в силу ряда причин, своей экспрессии и харизмы, не редко создают "полит-анекдоты" или даже "мэмы".

