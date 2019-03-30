Посмішка: у Києві неадекват залишив дивне послання на автомобілі (фото)

Вандал на Борщагівці розмалював чужий автомобіль (ілюстративне фото: pixabay.com)

Вандал на Борщагівці розмалював чужий автомобіль нецензурними знаками

Вандал на Борщагівці біля ТЦ "Квітень" розмалював нецензурними знаками автомобіль ВАЗ. Як розповідають очевидці, інцидент стався близько 03:00 на узбіччі дороги. Про це розповідається в співтоваристві "Київ Оперативний" у Facebook.

Як повідомляють очевидці, чоловік, який вчинив акт вандалізму над чужим автомобілів, свою провину заперечує. При затриманні він сказав, що він просто йшов мимо автомобіля, а злочин "сам вийшов".

"Близько 03:00 їхали по Окружній дорозі, а біля ТЦ "Квітень" побачили, як громадянин на ім'я Анатолій малює балончиком на автомобілі. Був затриманий і переданий поліції. Каже: "Йшов мимо і саме так вийшло", - написали у співтоваристві.

Вандал на Борщагівці розмалював чужий автомобіль (фото: facebook.com/KyivOperativ)

У мережі прокоментували інцидент:

А впасти обличчям об асфальт 5 разів само не вийшло?

Навіщо поліція? Фарбою в очі)

Якийсь він не дуже усміхнений.

Треба було п*дриле фейс зафарбувати і на спині намалювати те що, він на вікні копійки.

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