ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Посмішка: у Києві неадекват залишив дивне послання на автомобілі (фото)

STYLERКурйози    30.03.2019 - 12:20
Посмішка: у Києві неадекват залишив дивне послання на автомобілі (фото)
Вандал на Борщагівці розмалював чужий автомобіль (ілюстративне фото: pixabay.com)

Вандал на Борщагівці розмалював чужий автомобіль нецензурними знаками

Вандал на Борщагівці біля ТЦ "Квітень" розмалював нецензурними знаками автомобіль ВАЗ. Як розповідають очевидці, інцидент стався близько 03:00 на узбіччі дороги. Про це розповідається в співтоваристві "Київ Оперативний" у Facebook.

Як повідомляють очевидці, чоловік, який вчинив акт вандалізму над чужим автомобілів, свою провину заперечує. При затриманні він сказав, що він просто йшов мимо автомобіля, а злочин "сам вийшов".

"Близько 03:00 їхали по Окружній дорозі, а біля ТЦ "Квітень" побачили, як громадянин на ім'я Анатолій малює балончиком на автомобілі. Був затриманий і переданий поліції. Каже: "Йшов мимо і саме так вийшло", - написали у співтоваристві.

 

Вандал на Борщагівці розмалював чужий автомобіль (фото: facebook.com/KyivOperativ)

У мережі прокоментували інцидент:

  • А впасти обличчям об асфальт 5 разів само не вийшло?
  • Навіщо поліція? Фарбою в очі)
  • Якийсь він не дуже усміхнений.
  • Треба було п*дриле фейс зафарбувати і на спині намалювати те що, він на вікні копійки.

Нагадаємо, що раніше у Києві зловили нахабного розкрадача могил.

Раніше ми повідомляли, що поліція в Запоріжжі спіймала на гарячому за крадіжкою кабелю співробітників Служби безпеки України.

До речі, в одному зі столичних супермаркетів у Солом'янському районі стався курйозний інцидент - два горе-злодія вирішили вкрасти "горішків до пива" на суму п'ять тисяч гривень.

У Києві сталася смертельна ДТП на Північному мосту Кличко: за останні чотири роки в Києві оновили відділення в 34 лікарнях
Вибори 2019 Вибори в Україні: як проходить день тиші перед голосуванням за президента Рейтинги кандидатів
Новини України автомобилиКиївБорщаговкаВАЗ
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся