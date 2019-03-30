Улыбка: в Киеве неадекват оставил странное послание на автомобиле (фото)

Вандал на Борщаговке разрисовал чужой автомобиль (иллюстративное фото: pixabay.com)

Вандал на Борщаговке разрисовал чужой автомобиль нецензурными знаками

Вандал на Борщаговке возле ТЦ "Апрель" разрисовал нецензурными знаками автомобиль ВАЗ. Как рассказывают очевидцы, инцидент произошел около 03:00 на обочине дороги. Об этом рассказывается в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook.

Как сообщают очевидцы, мужчина, который совершил акт вандализма над чужим автомобилей, свою вину отрицает. При задержании он сказал, что он просто шел мимо автомобиля, а преступление "само получилось".

"Около 03:00 ехали по Окружной дороге, а возле ТЦ "Апрель" увидели, как гражданин по имени Анатолий рисует баллончиком на автомобиле. Был задержан и передан полиции. Говорит: "Шел мимо и само так получилось", - написали в сообществе.

Вандал на Борщаговке разрисовал чужой автомобиль (фото: facebook.com/KyivOperativ)

В сети прокомментировали инцидент:

А упасть лицом об асфальт раз 5 само не получилось?

Зачем полиция? Краской в глазки)

Какой-то он не очень улыбчивый.

Надо было п*дриле фейс закрасить и на спине нарисовать то что, он на окне копейки.

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