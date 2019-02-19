Вандал-рецидивист: в Киеве поймали наглого расхитителя могил (фото)

В Киеве поймали расхитителя могил кладбища Берковцы (коллаж: РБК-Украина)

За мужчиной числится солидный "послужной список"

В Киеве полиция задержала вандала, который совершал надругательство над могилами на Берковецком кладбище, где киевская власть планирует установить камеры видеонаблюдения, сообщает Киев Оперативный.

Мужчину, 1988 года рождения, зовут Владимир Анатольевич. За ним тянется много различных преступлений, среди которых расхищение могил на кладбищах.

Охранник кладбища, заметивший расхитителя могил, вовремя позвонил на горячую линию полиции "102", и благодаря этому правонарушителя удалось задержать.

В Киеве поймали расхитителя могил кладбища Берковцы (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети предполагают, что злоумышленник - наркоман, который таким образом зарабатывает на очередную дозу.

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