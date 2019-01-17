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"Понять и простить": в мережі сміються над "викрадачами" горіхів з супермаркету (відео)

STYLERКурйози    17.01.2019 - 08:37
"Понять и простить": в мережі сміються над "викрадачами" горіхів з супермаркету (відео)
Ілюстративне фото: instagram.com

Вони сказали, що їм просто захотілося горішків

В одному зі столичних супермаркетів у Солом'янському районі стався курйозний інцидент. Два горе-крадії вирішили вкрасти "горішків до пива". Про це повідомляє ресурс "Київ Оперативний" Facebook.

За інформацією ресурсу, хлопці встигли напакувати в рюкзак горішків кеш'ю на п'ять тисяч гривень. "Грабіж" зафіксувала камера відеоспостереження.

Відео: facebook.com/KyivOperativ/

Злодюжки пояснили свій вчинок тим, що їм "просто захотілося горішків".

&quot;Понять и простить&quot;: в мережі сміються над &quot;викрадачами&quot; горіхів з супермаркету (відео)

Скріншот поста: facebook.com/KyivOperativ/

Користувачі мережі висміяли "злочинців року". Вони залишили багато коментарів під відео.

"Феєричні бовдури";

"До пивка горішків взяли;

"Друг підсадив на горіхи;

"Так, прилипнути за горіхи - це сильно і багатозначно".

&quot;Понять и простить&quot;: в мережі сміються над &quot;викрадачами&quot; горіхів з супермаркету (відео)

Скріншот коментарів: facebook.com/KyivOperativ/

До речі, нещодавно жителі Дніпра викрали сміттєві контейнери, щоб у них капусту квасити.

Раніше ми повідомляли про те, що у Києві охоронець вкрав з магазину віскі на півмільйона гривень.

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