"Понять и простить": в мережі сміються над "викрадачами" горіхів з супермаркету (відео)

Вони сказали, що їм просто захотілося горішків
В одному зі столичних супермаркетів у Солом'янському районі стався курйозний інцидент. Два горе-крадії вирішили вкрасти "горішків до пива". Про це повідомляє ресурс "Київ Оперативний" Facebook.
За інформацією ресурсу, хлопці встигли напакувати в рюкзак горішків кеш'ю на п'ять тисяч гривень. "Грабіж" зафіксувала камера відеоспостереження.
Відео: facebook.com/KyivOperativ/
Злодюжки пояснили свій вчинок тим, що їм "просто захотілося горішків".
Скріншот поста: facebook.com/KyivOperativ/
Користувачі мережі висміяли "злочинців року". Вони залишили багато коментарів під відео.
"Феєричні бовдури";
"До пивка горішків взяли;
"Друг підсадив на горіхи;
"Так, прилипнути за горіхи - це сильно і багатозначно".
Скріншот коментарів: facebook.com/KyivOperativ/
До речі, нещодавно жителі Дніпра викрали сміттєві контейнери, щоб у них капусту квасити.
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