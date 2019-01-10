Хотел пошиковать: в Киеве охранник украл из магазина виски на полмиллиона гривен

Коллаж РБК-Украина

Личность мошенника установили по камерам видеонаблюдения

9 января в Киеве на улице Мечникова администрация магазина элитного алкоголя Good Wine сообщила о пропаже дорогого спиртного, стоимостью в полмиллиона гривен. Об этом сообщает информационный портал Страна.юа.

После того, как в магазине провели инвентаризацию алкогольных напитков, оказалось, что 4 бутылки дорогого спиртного, которые суммарно стоили 500 тысяч гривен, куда-то исчезли.

После просмотра камер наблюдения правоохранителям удалось установить, что к краже виски на полмиллиона может быть причастен один из охранников маркета. Злоумышленник не сопротивлялся и сразу же признался в краже.

Несмотря на то, что украдено всего лишь четыре бутылки алкоголя, сумма кражи тянет на особо крупный размер. Вору грозит наказание от 7 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Парень может избежать наказания лишь в том случае, если ему удастся заключить соответствующее соглашение с магазином.

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