В Доброполье парень украл мощи из храма, ибо уверовал в их чудодейственную силу

Коллаж РБК-Украина

Чуда не произошло и преступника поймала полиция

В Донецкой области из Свято-Покровского храма украли ларец с мощами Георгия Победоносца. Преступником оказался 28-летний житель города Доброполье с патологической тягой к алкоголю.

Как рассказал полицейским настоятель храма, парень обнаглел до такой степени, что пошел на преступление посреди белого дня. Правда, уже через несколько часов злоумышленник был разоблачен и привлечен к ответственности.

Иллюстративное фото (police.dn.ua)

Уже позже выяснилось, что священные реликвии парень, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, спрятал в своем доме. Он даже пояснил "копам", что его подвигло на такой шаг.

По словам правонарушителя, он слышал о том, что мощи Георгия Победоносца обладают чудодейственной силой, поэтому "уверовал в чудо" и похитил реликвии, чтобы они находились у него дома (на самом деле, говорят местные жители, он просто хотел продать реликвию и пропить вырученные деньги).

Иллюстративное фото (police.dn.ua)

К слову, мощи были изъяты полицейскими и переданы в храм, где им и место. А в отношении "верующего" преступника открыто уголовное производство по статье "Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего" Уголовного кодекса Украины.

Добавим, что реликвия являет собой металлическую звезду, которую обрамляют разноцветные камни. В центре звезды и хранятся мощи святого Георгия Победоносца.

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