В Добропіллі хлопець вкрав мощі з храму, бо увірував в їх чудодійну силу

Колаж РБК-Україна

Дива не сталося і злочинця спіймала поліція

У Донецькій області з Свято-Покровського храму викрали скриньку з мощами Георгія Побідоносця. Злочинцем виявився 28-річний житель міста Добропілля з патологічною тягою до алкоголю.

Як розповів поліцейським настоятель храму, хлопець знахабнів до такої міри, що пішов на злочин посеред білого дня. Правда, вже через кілька годин зловмисника був викрито і притягнуто до відповідальності.

Ілюстративне фото (police.dn.ua)

Вже пізніше з'ясувалося, що священні реліквії хлопець, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини, сховав у своєму будинку. Він навіть пояснив "копам", що його спонукало на такий крок.

За словами правопорушника, він чув про те, що мощі Георгія Побідоносця наділені чудодійною силою, тому "увірував у диво" і викрав реліквії, щоб вони були у нього вдома (насправді, кажуть місцеві жителі, він просто хотів продати реліквію і пропити виручені гроші).

Ілюстративне фото (police.dn.ua)

До слова, мощі були вилучені поліцейськими і передані в храм, де їм і місце. А щодо "віруючого" злочинця, то до нього було відкрите кримінальне провадження за статтею "Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого" Кримінального кодексу України.

Додамо, що реліквія являє собою металеву зірку, яку обрамляє різнокольорове каміння. У центрі зірки і зберігаються мощі святого Георгія Побідоносця.

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