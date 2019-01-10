Хотів пошикувати: у Києві охоронець вкрав з магазину віскі на півмільйона гривень

Колаж РБК-Україна

Особу крадія встановили по камерам відеоспостереження

9 січня в Києві на вулиці Мечнікова адміністрація магазину елітного алкоголю Good Wine повідомила про зникнення дорогого спиртного, вартістю у півмільйона гривень. Про це повідомляє інформаційний портал Країна.юа.

Після того, як в магазині провели інвентаризацію алкогольних напоїв, виявилося, що 4 пляшки дорогого спиртного, які сумарно коштували 500 тисяч гривень, кудись зникли.

Після перегляду камер спостереження правоохоронцям вдалося встановити, що до крадіжки віскі на півмільйона може бути причетний один з охоронців маркету. Зловмисник не чинив опору і одразу ж зізнався у крадіжці.

Незважаючи на те, що вкрадено лише чотири пляшки алкоголю, сума крадіжки тягне на особливо великий розмір. Злодієві загрожує покарання від 7 до 12 років в'язниці з конфіскацією майна. Хлопець може уникнути покарання лише в тому випадку, якщо йому вдасться укласти відповідну угоду з магазином.

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