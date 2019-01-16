Очень удобно: жители Днепра похитили мусорные контейнеры, чтобы квасить в них капусту

Коллаж РБК-Украина

В сети активно обсуждают "предприимчивых" украинцев

15 января мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что жители частного сектора украли новые мусорные контейнеры для того, чтобы квасить в них капусту и солить арбузы. Об этом Филатов проинформировал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Как выяснилось сегодня, некоторые из ранее похищенных новых мусорных контейнеров обнаружились в частном секторе на Амуре. Жители посёлка квасили в них капусту и солили арбузы, предварительно обдав мусорные контейнеры кипятком. Говорят, что очень удобно: большие, вместительные, колёсики есть и крышкой закрываются. В старых металлических солить было нельзя. Негигиенично. А новые пластиковые как раз подходят", - указано в сообщении.

Скриншот поста: (facebook.com/Borys Filatov)

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на произошедшее. Кто-то воспринял ситуацию с юмором, а кого-то это не на шутку разозлило:

"Надо этих жителей заквасить в этих контейнерах, разумеется, обдав предварительно кипятком";

"Мусорный контейнер, который просто обдали кипятком. Нет слов. А потом это все на продажу";

" А сколько было уничтожено контейнеров. Да, такой у нас народ. Зачем упорно искушать судьбу и тратить на это огромные суммы бюджетных средств?";

"А почему не сделать фоторепортаж? Пусть город знает героев в лицо";

"Нужно менять не страну, а менталитет нашего народа! Нужно начинать с себя!";

Скриншот комментариев: (facebook.com/Borys Filatov)

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