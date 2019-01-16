Дуже зручно: жителі Дніпра викрали сміттєві контейнери, щоб квасити в них капусту

У мережі активно обговорюють "підприємливих" українців
15 січня мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що жителі приватного сектору вкрали нові сміттєві контейнери для того, щоб квасити в них капусту і солити кавуни. Про це Філатов проінформував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
"Як з'ясувалося сьогодні, деякі з викрадених раніше нових сміттєвих контейнерів виявилися у приватному секторі на Амурі. Жителі селища у них капусту квасили й солили кавуни, попередньо обдавши сміттєві контейнери окропом. Кажуть, що дуже зручно: великі, місткі, коліщатка є і закриваються кришкою. У старих металевих солити не можна було. Негігієнічно. А нові пластикові як раз підходять", - зазначено в повідомленні.
Скріншот поста: (facebook.com/Borys Filatov)
Користувачі мережі неоднозначно відреагували на подію. Хтось сприйняв ситуацію з гумором, а когось це не на жарт розлютило:
"Треба цих жителів заквасити в цих контейнерах, зрозуміло, попередньо обдавши окропом";
"Сміттєвий контейнер, який просто облили окропом. Немає слів. А потім це все на продаж";
" А скільки було знищено контейнерів. Так, такий у нас народ. Навіщо наполегливо спокушати долю і витрачати на це величезні суми бюджетних коштів?";
"А чому не зробити фоторепортаж? Нехай місто знає героїв в обличчя";
"Треба міняти не країну, а менталітет нашого народу! Потрібно починати з себе!";
Скріншот коментарів: (facebook.com/Borys Filatov)
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