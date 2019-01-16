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Дуже зручно: жителі Дніпра викрали сміттєві контейнери, щоб квасити в них капусту

STYLERЖиття    16.01.2019 - 11:16
Дуже зручно: жителі Дніпра викрали сміттєві контейнери, щоб квасити в них капусту
Колаж РБК-Україна

У мережі активно обговорюють "підприємливих" українців

15 січня мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що жителі приватного сектору вкрали нові сміттєві контейнери для того, щоб квасити в них капусту і солити кавуни. Про це Філатов проінформував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Як з'ясувалося сьогодні, деякі з викрадених раніше нових сміттєвих контейнерів виявилися у приватному секторі на Амурі. Жителі селища у них капусту квасили й солили кавуни, попередньо обдавши сміттєві контейнери окропом. Кажуть, що дуже зручно: великі, місткі, коліщатка є і закриваються кришкою. У старих металевих солити не можна було. Негігієнічно. А нові пластикові як раз підходять", - зазначено в повідомленні.

Дуже зручно: жителі Дніпра викрали сміттєві контейнери, щоб квасити в них капустуСкріншот поста: (facebook.com/Borys Filatov)

Користувачі мережі неоднозначно відреагували на подію. Хтось сприйняв ситуацію з гумором, а когось це не на жарт розлютило:

"Треба цих жителів заквасити в цих контейнерах, зрозуміло, попередньо обдавши окропом";

"Сміттєвий контейнер, який просто облили окропом. Немає слів. А потім це все на продаж";

" А скільки було знищено контейнерів. Так, такий у нас народ. Навіщо наполегливо спокушати долю і витрачати на це величезні суми бюджетних коштів?";

"А чому не зробити фоторепортаж? Нехай місто знає героїв в обличчя";

"Треба міняти не країну, а менталітет нашого народу! Потрібно починати з себе!";

Дуже зручно: жителі Дніпра викрали сміттєві контейнери, щоб квасити в них капустуСкріншот коментарів: (facebook.com/Borys Filatov)

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