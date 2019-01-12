"Нашли по запаху": в Киеве произошел курьез с кражей труб в подвале

Фото: Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Больше всего не повезло жителям дома

В Киеве два вора проникли в подвал одного из домов, чтобы украсть кабель от "Укртелекома", но их ждало разочарование, его уже украли до них. Злоумышленники решили взять трубу, но она оказалась подведена к стоку фекалий. В результате трубу прорвало, а ворам не удалось далеко убежать, их нашли по запаху. Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"Что вы знаете о везении? Эти два дурика средь бела дня забрались в подвал жилого дома. Нет, не для того, чтобы погреться. Для того, чтобы что-то украсть. Так как кабель Укртелекома в этом подъезде уже украл кто-то до них - остались только трубы. Ну, что ж - трубы, так трубы. Но немного ошиблись мальчишки и выбрали трубу, которая соответствует сливу (простите) фекалий. Сломали трубу и как полилось ... Настолько быстро подвал начало заливать, что воры решили просто уйти. Через некоторое время их по имеющимся приметам задержали патрульные полицейские. Вот и "везение", особенно для жителей дома", - сообщили на странице.

Фото: Преступников задержала полиция (acebook.com/KyivOperativ)

В комментариях люди отреагировали на происшествие. Люди считают, что злоумышленников следует наказать.

"Нашли по запаху", - написал Андрей Иванов.

"Заставить все вычерпать", - порекомендовал Дмитрий Неземной.

"Фекальные крысы", - отметил Олег Окольничий.

"А нельзя ли адрес написать и р-н? Просто интересно, где такие лошары ошиваются!" - спросил Андрей Тесленко.

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

Как ранее мы сообщали, под Киевом в грабеже уличили находчивого вора.

Кстати, в Киеве охранник украл из магазина виски на полмиллиона гривен.