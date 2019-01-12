"Знайшли по запаху": у Києві спіймали недбайливих злодіїв труб

Фото: Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Найбільше не пощастило мешканцям будинку

У Києві два злодії проникли в підвал одного з будинків, щоб вкрасти кабель від "Укртелекому", але їх чекало розчарування, його вже вкрали до них. Зловмисники вирішили взяти трубу, але вона виявилася підведена до стоку фекалій. В результаті трубу прорвало, а злодіям не вдалося далеко втекти, їх знайшли за запахом. Про це повідомляється на сторінці "Київ Оперативний" Facebook.

"Ці два дуріка посеред білого дня залізли у підвал житлового дому. Ні, не для того, щоб погрітися. Для того, щоб щось вкрасти. Так як кабель Укртелекому у цьому під’їзді вже вкрав хтось до них - залишилися лише труби. Ну, що ж - труби, так труби. Але трохи помилилися хлоп’яки та обрали трубу, яка відповідає злив (вибачте) фекалій. Зламали трубу і як полилося... Настільки швидко підвал почало заливати, що злодії вирішили просто втекти. Через деякий час їх за наявними прикметами затримали патрульні полісмени. От і "везіння", особливо, для мешканців будинку", - повідомили на сторінці.

Фото: Злочинців затримала поліція (acebook.com/KyivOperativ)

В коментарях люди відреагували на подію. Лди вважають, що зловмисників слід покарати.

"Знайшли по запаху", - написав Андрій Іванов.

"Змусити все вичерпати", - порекомендував Дмитро Неземною.

"Фекальні щури", - зазначив Олег Окольничий.

"А чи не можна написати адресу і р-н? Просто цікаво, де такі лошари ошиваються!" - запитав Андрій Тесленко.

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

Як раніше ми повідомляли, під Києвом в пограбуванні викрили винахідливого злодія.

До речі, в Києві охоронець вкрав з магазину віскі на півмільйона гривень.