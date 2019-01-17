"Понять и простить": в сети смеются над "похитителями" орехов из супермаркета (видео)

Они сказали, что им просто захотелось орешков
В одном из столичных супермаркетов в Соломенском районе произошел курьезный инцидент. Два горе-воришки решили украсть "орешков к пиву". Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный" в Facebook.
По информации ресурса, парни успели напаковать в рюкзак орешков кешью на пять тысяч гривен. "Грабеж" зафиксировала камера видеонаблюдения.
Видео: facebook.com/KyivOperativ/
Воришки объяснили свой поступок тем, что им "просто захотелось орешков".
Скриншот поста: facebook.com/KyivOperativ/
Пользователи сети высмеяли "преступников года". Они оставили много комментариев под видео.
"Феерические балбесы";
"К пивку орешков взяли;
"Друг подсадил на орехи;
"Да, прилипнуть за орехи - это сильно и многозначительно".
Скриншот комментариев: facebook.com/KyivOperativ/
Кстати, недавно жители Днепра похитили мусорные контейнеры, чтобы квасить в них капусту.
Ранее мы также сообщали о том, что в Киеве охранник украл из магазина виски на полмиллиона гривен.