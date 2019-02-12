Секретная операция: в Запорожье полиция задержала СБУшников (фото)

Фото: коллаж РБК-Украина

Сотрудников спецслужбы заметили за воровством средь бела дня

В Запорожье задержали сотрудников Службы безопасности Украины за воровством кабеля. Инцидент произошел около прибрежной автомагистрали возле одного из торговых центров на улице Запорожская, 1В. Работники спецслужбы заверили патрульных, что кабель они просто нашли, однако наличие в их автомобиле ножовки, кусачек и строительных перчаток объяснить не смогли.

В сети опубликовано фото горе-грабителей.

Как рассказали правоохранители, один из мужчин - Бердников А.Н. - является старшим специалистом по оперативным вопросам, майором СБУ, он предъявил удостоверение серии ОН № 000902. Второй оказался старшим оперуполномоченным майором СБУ Ивановым И.Г.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Сотрудников СБУ 10 февраля заметили случайные прохожие, когда те снимали обшивку с кабелей. Свидетели и вызвали патрульных.

Фото: vse.media

Прибывшие на место правоохранители обнаружили мужчин около красного автомобиля "ВАЗ 21099" г/с 570-25 НЕ. Внутри были обмотки кабеля, как чищенной так и в обмотке, контактные соединения, инструмент ножовка, кусачки, строительные перчатки.

Скрин: facebook.com/KyivOperativ

В настоящее время продолжаются следственные действия.

В сети инцидент вызвал смех и много иронических замечаний:

"По кабелю могут передавать информацию соответствующего характера. Это вопрос национальной безопасности! Считаю, нужно наградить денежными премиями и представить к внеочередному званию";

"Я не пойму, это бомжи с корочками СБУ, или СБУшники с бомжатскими замашками?"

"Там просто всегда тырит кабель полиция, СБУшники залезли на чужую территорию";

"Конкуренция между разными силовиками - это хорошо";

"Это секретная операция... Что вы знаете о секретах";

"Так может там секретный вражеский кабель был? Они его обнаружили и изъяли?"

Скрин комментариев: facebook.com/KyivOperativ

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