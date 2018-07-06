Влаштували атракціон в Бердянську: козлики, що стрибають по машинам, розвеселили мережу (відео)

В Бердянську власник авто, коли повернувся до стоянки, побачив цікаву картину

У Запорізькій області зняли козликів, що стрибають по автомобілям. Відповідне відео було опубліковано на Facebook-сторінці спільноти "Brd24 Бердянськ".

За словами автора ролика В'ячеслава Стадника, інцидент стався в середу, 4 липня, на Верховий косі в Бердянську.

"Двоє хлопців влаштували атракціон", - написав В'ячеслав.

А на Верховий двоє хлопців влаштували атракціон))) Опубліковано В'ячеславом Стадником Середа, 4 липня 2018 р.

Відео: Facebook/Brd24 Бердянськ

Відео розсмішило користувачів соцмереж.

"Козенята на самовипасі - все під контролем. Шукати їх господаря - собі дорожче буде. Автору треба "Оскар" вручити, тим більше, що його автомобіль. А це всього лише шматок металу, чорт з ним!" - написав один юзер.

Скріншот коментарів (Facebook/Brd24 Бердянськ)

У той же час, в коментарях під постом деякі користувачі пишуть, що це територія Приазовського національного природного парку. А, значить, в цій зоні заборонений проїзд та стоянка автотранспорту.

Скріншот коментарів (Facebook/Brd24 Бердянськ)

Скріншот коментарів (Facebook/Brd24 Бердянськ)

Раніше в Бердянську Запорізької області співробітники зоопарку "Сафарі" поділилися дуже зворушливим відео. У короткому ролику видно, як капуцин з апетитом пробує перший у своєму житті абрикос.