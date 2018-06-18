Маленький капуцин ест свой первый абрикос: забавное видео из бердянского зоопарка

Малыш Капа, которому исполнился один месяц, порадовал пользователей сети

В Бердянске Запорожской области сотрудники зоопарка "Сафари" поделились очень умилительным видео.

В коротком ролике видно, как подросший капуцин с аппетитом пробует первый в своей жизни абрикос.

"Нашему малышу Капе исполнился один месяц. Пробуем первые фрукты первыми зубками", - говорится в посте.

Нашему малышу Капе исполнился один месяц. Пробуем первые фрукты первыми зубками. Опубліковано Бердянский зоопарк "Сафари" 17 червня 2018 р.

Капуцин "трескает" абрикос (facebook.com/azovzoo)

Известно, что мама этого крошечного примата, который родился в мае, отказалась от него. Поэтому сотрудники зверинца выкормили его искусственным путем и теперь воспитывают его самостоятельно.

Капуцин Капа (facebook.com/azovzoo)

Малыш капуцина умилил пользователей социальных сетей.

"Какой мимишный ребенок! Молодцы!" - написал один из юзеров.

Скриншот комментариев (facebook.com/azovzoo)

Ранее Styler писал о том, что в том же зоопарке шимпанзе очень обрадовалась одной из работников. Посетители успели снять забавное видео с животным. Шимпанзе сначала внимательно рассматривала ноги и ладошки смотрительницы зоопарка, поглаживала их, словно делая легкий массаж, затем принялась обнимать и целовать девушку. Трогательная картина проявления любви животного к человеку вызвала умиление и восторг у посетителей.

Ученых шокировали результаты исследования в Черном море