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Маленький капуцин ест свой первый абрикос: забавное видео из бердянского зоопарка

STYLERЖивотные        18.06.2018 - 09:53
Капуцин (фото: pinterest.com/atchaolucas)
Капуцин (фото: pinterest.com/atchaolucas)

Малыш Капа, которому исполнился один месяц, порадовал пользователей сети

В Бердянске Запорожской области сотрудники зоопарка "Сафари" поделились очень умилительным видео.

В коротком ролике видно, как подросший капуцин с аппетитом пробует первый в своей жизни абрикос.

"Нашему малышу Капе исполнился один месяц. Пробуем первые фрукты первыми зубками", - говорится в посте.

 

Нашему малышу Капе исполнился один месяц. Пробуем первые фрукты первыми зубками.

Опубліковано Бердянский зоопарк "Сафари" 17 червня 2018 р.

Капуцин "трескает" абрикос (facebook.com/azovzoo)

Известно, что мама этого крошечного примата, который родился в мае, отказалась от него. Поэтому сотрудники зверинца выкормили его искусственным путем и теперь воспитывают его самостоятельно. 

Капуцин Капа (facebook.com/azovzoo)

Малыш капуцина умилил пользователей социальных сетей.

"Какой мимишный ребенок! Молодцы!" - написал один из юзеров.

Скриншот комментариев (facebook.com/azovzoo)

Ранее Styler писал о том, что в том же зоопарке шимпанзе очень обрадовалась одной из работников. Посетители успели снять забавное видео с животным. Шимпанзе сначала внимательно рассматривала ноги и ладошки смотрительницы зоопарка, поглаживала их, словно делая легкий массаж, затем принялась обнимать и целовать девушку. Трогательная картина проявления любви животного к человеку вызвала умиление и восторг у посетителей.

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Теги: обезьяны, зоопарк
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