Маленький капуцин ест свой первый абрикос: забавное видео из бердянского зоопарка

Малыш Капа, которому исполнился один месяц, порадовал пользователей сети
В Бердянске Запорожской области сотрудники зоопарка "Сафари" поделились очень умилительным видео.
В коротком ролике видно, как подросший капуцин с аппетитом пробует первый в своей жизни абрикос.
"Нашему малышу Капе исполнился один месяц. Пробуем первые фрукты первыми зубками", - говорится в посте.
Нашему малышу Капе исполнился один месяц. Пробуем первые фрукты первыми зубками.Опубліковано Бердянский зоопарк "Сафари" 17 червня 2018 р.
Капуцин "трескает" абрикос (facebook.com/azovzoo)
Известно, что мама этого крошечного примата, который родился в мае, отказалась от него. Поэтому сотрудники зверинца выкормили его искусственным путем и теперь воспитывают его самостоятельно.
Капуцин Капа (facebook.com/azovzoo)
Малыш капуцина умилил пользователей социальных сетей.
"Какой мимишный ребенок! Молодцы!" - написал один из юзеров.
Скриншот комментариев (facebook.com/azovzoo)
Ранее Styler писал о том, что в том же зоопарке шимпанзе очень обрадовалась одной из работников. Посетители успели снять забавное видео с животным. Шимпанзе сначала внимательно рассматривала ноги и ладошки смотрительницы зоопарка, поглаживала их, словно делая легкий массаж, затем принялась обнимать и целовать девушку. Трогательная картина проявления любви животного к человеку вызвала умиление и восторг у посетителей.
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