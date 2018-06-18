Маленький капуцин їсть свій перший абрикос: кумедне відео з бердянського зоопарку

Малюк Капа, якому виповнився один місяць, порадував користувачів мережі

У Бердянську Запорізької області співробітники зоопарку "Сафарі" поділилися дуже зворушливим відео.

У короткому ролику видно, як уже дорослий капуцин з апетитом пробує перший у своєму житті абрикос.

"Нашому малюкові Капі виповнився один місяць. Пробуємо перші фрукти першими зубками", - йдеться в пості.

Нашому малюкові Капі виповнився один місяць. Пробуємо перші фрукти першими зубками. Опубліковано Бердянський зоопарк "Сафарі" 17 червня 2018 р.

Капуцин "тріскає" абрикос (facebook.com/azovzoo)

Відомо, що мама цього крихітного примата, який народився у травні, відмовилася від нього. Тому співробітники звіринця вигодували його штучним шляхом і тепер виховують його самостійно.

Капуцин Капа (facebook.com/azovzoo)

Малюк капуцина розчулив користувачів соціальних мереж.

"Яка мімімішна дитина! Молодці!" - написав один з користувачів.

Скріншот коментарів (facebook.com/azovzoo)

Раніше Styler писав про те, що в тому ж зоопарку шимпанзе дуже зраділа одному з працівників. Відвідувачі встигли зняти веселе відео з твариною. Шимпанзе спочатку уважно розглядала ноги і долоньки доглядачки зоопарку, гладила їх, немов роблячи легкий масаж, потім почала обіймати і цілувати дівчину. Зворушлива картина прояву любові тварини до людини викликала розчулення і захоплення у відвідувачів.

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