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Интервью

В Бердянске забавная обезьяна "влюбилась" в сотрудницу зоопарка (видео)

STYLERКурьезы        04.06.2018 - 23:00
Фото: Обезьяна (pixabay.com)
Фото: Обезьяна (pixabay.com)

Посетители успели снять на видео забавный эпизод с шимпанзе

В Бердянске Запорожской области в частном зоопарке "Сафари" обезьяна шимпанзе очень обрадовалась одной из работников. Посетители успели снять забавное видео с животным, передает ria-m.tv.

Шимпанзе сначала внимательно рассматривала ноги и ладошки смотрительницы зоопарка, поглаживала их, словно делая легкий массаж, затем принялась обнимать и целовать девушку. Трогательная картина проявления любви животного к человеку вызвала умиление и восторг у посетителей.

Отметим, что шимпанзе считаются самыми близкими родственниками человека. Исходя из новейших исследований, их генетическая база совпадает с человеческой на 98,7 %. Шимпанзе, как и людей, можно различать по индивидуальным отпечаткам кожных покровов на пальцах и ладонях

Видео: Забавная обезьяна (youtube.com/РИА Мелитополь)

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Теги: животные, зоопарк, обезьяны
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