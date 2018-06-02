"Кошки начали так отжигать": украинские дрессировщицы покорили конкурс талантов в Америке (видео)

Украинские дрессировщицы кошек поразили судей выступлением с животными

Дрессировщицы родом из Украины приехали на американское шоу покорять America's Got Talent 2018. Мама с дочерью успешно выступили, впечатлив судей. Видео с выступления опубликовано на YouTube-канале Breaking Talents Showcase.

На видео заметно, что с самого начала жури конкурса скептически отнеслось к выступлению украинского дуэта дрессировщиц, но подопечные украинок не оставили их равнодушными.

Видео: (YouTube/Breaking Talents Showcase)

В номере дрессировщиц кошки демонстрируют увлекательные трюки и веселят публику. Коты ходят и прыгают на задних лапах, карабкаются по деревянным шестам в разные стороны, прыгают с трехметровой высоты и выполняют многие другие трюки. Заметно, что зрители и жури не смогли удержать эмоции. Весь зал стоя аплодировал выступлению украинок, а судьи поддержали девушек, оставив их в проекте на следующий раунд.

"Украинские дрессировщицы кошек Марина и Светлана приехали на американское шоу талантов America's Got Talent 2018, чтобы продемонстрировать свое мастерство. Видно было, что изначально судьи были не впечатлены, но потом кошаки начали так отжигать...", - написал комментарий к видео пользователь Гуинплен в Twitter.

Кстати, в Одессе избили местного живодера Максима Ливина, который убивал животных в присутствии пятилетнего ребенка. Об этом сообщил журналист Дмитрий Бакаев, передает "048.ua".

Мужчина через объявления волонтеров находил котят и обещал за ними присматривать. Однако позднее стало известно, что животных убивали. Несколько котов были выброшены из окна. Убийства животных совершались на глазах ребенка. Отмечается, что полиция не предпринимает действий в отношении живодера. В городе планируют провести митинг "Одеса без живодеров", чтобы обратить внимание на проблему.

Видео: video.rbc.ua