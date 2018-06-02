"Кішки почали так віджигати": українські дресирувальниці підкорили конкурс талантів в Америці (відео)

Українські дресирувальниці кішок вразили суддів виступом з тваринами

Дресирувальниці родом з України приїхали на американське шоу підкорювати America's Got Talent 2018. Мама з дочкою успішно виступили, вразив суддів. Відео з виступу опубліковано на YouTube-каналі Breaking Talents Showcase.

На відео помітно, що з самого початку журі конкурсу скептично поставилося до виступу українського дуету дрессировщиц, але підопічні українок не залишили їх байдужими.

Відео: (YouTube/Breaking Talents Showcase)

В номері дресирувальниць кішки демонструють захоплюючі трюки і веселять публіку. Коти ходять і скачуть на задніх лапах, деруться по дерев'яних шестам в різні боки, стрибають з триметрової висоти і виконують багато інших трюків. Помітно, що глядачі і журі не змогли втримати емоції. Весь зал стоячи аплодував виступу українок, а судді підтримали дівчат, залишивши їх у проекті на наступний раунд.

"Українські дресирувальниці кішок Марина і Світлана приїхали на американське шоу талантів America's Got Talent 2018, щоб продемонструвати свою майстерність. Видно було, що спочатку судді не були вражені, але потім кошаки почали так віджигати...", - написав коментар до відео користувач Гуинплен в Twitter.

До речі, в Одесі побили місцевого шкуродера Максима Лівіна, який вбивав тварин у присутності п'ятирічної дитини. Про це повідомив журналіст Дмитро Бакаєв, передає "048.ua".

Чоловік через оголошення волонтерів знаходив кошенят і обіцяв за ними доглядати. Проте пізніше стало відомо, що тварин вбивали. Кілька котів були викинуті з вікна. Вбивства тварин здійснювалися на очах дитини. Відзначається, що поліція не вживає дій щодо шкуродера. У місті планують провести мітинг "Одеса без шкуродерів", щоб звернути увагу на проблему.

Відео: video.rbc.ua