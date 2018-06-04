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У Бердянську забавна мавпа "закохалася" в співробітницю зоопарку (відео)

STYLERКурйози        04.06.2018 - 23:00
Фото: Мавпа (pixabay.com)
Фото: Мавпа (pixabay.com)

Відвідувачі встигли зняти на відео забавний епізод з шимпанзе

У Бердянську Запорізької області В приватному зоопарку "Сафарі" мавпи шимпанзе дуже зраділа одній з працівників. Відвідувачі встигли зняти веселе відео з твариною, передає ria-m.tv.

Шимпанзе спочатку уважно розглядала ноги і долоньки доглядачки зоопарку, гладила їх, немов роблячи легкий масаж, потім почала обіймати і цілувати дівчину. Зворушлива картина прояви любові тварини до людини викликала розчулення і захоплення у відвідувачів.

Зазначимо, що шимпанзе вважаються найближчими родичами людини. Виходячи з новітніх досліджень, їх генетична база збігається з людською на 98,7 %. Шимпанзе, як і людей, можна розрізняти за індивідуальним відбитками шкірних покривів на пальцях і долонях

Відео: Забавна мавпа (youtube.com/РІА Мелітополь)

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Теги: тварини, зоопарк, обезьяны
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